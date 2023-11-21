الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع مصرف السيل ويشدد على إزالة كافة التعارضات

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إزالة كافة التعارضات الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة والتى تؤثر على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف السيل. 

 

وأكد على رفع الوعى بأهمية هذا المشروع الحيوى ودوره فى القضاء على أكبر بؤرة للتلوث وإحداث نقلة حضارية ملحوظة لمناطق حى شرق المدينة تساهم فى تحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين. 

 

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ للتعرف على الموقف الحالى ونسب التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الإسكان والكهرباء والشركة المنفذة، وأيضًا نائب رئيس مركز ومدينة أسوان. 

 

تفاصيل الاجتماع 

 

خلال الإجتماع حرص اللواء أشرف عطية على متابعة حجم الأعمال الجارية والتعرف على نسب التنفيذ فيها حيث وصلت نسب التنفيذ بالقطاع السادس إلى 90% بطول 374م بداية من كوبرى المطحن وحتى كوبرى الإسعاف، فيما جارى بالتوازى إنتهاء الأعمال الخاصة بتركيب مواسير التحويل اللازمة لتغير مسار المياه والبدء فى أعمال تغطية القطاع الخامس بطول 340م بداية من كوبرى الإسعاف وحتى كوبرى الناصرية. 

 

وقد كلف اللواء أشرف عطية مسئولى الصرف الصحى بالمتابعة الدورية لأعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات وغيرها من إجراءات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات الصرف وخاصة فى قطاعات العمل الجارية بالمشروع  

 

وشدد على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد المخططات والرسومات الهندسية اللازمة لأعمال اللاند سكيب وإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى توسيع الطريق ونشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تمثل قيمة مضافة إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة. 

محافظ أسوان مشروع تغطية مصرف السيل إزالة كافة التعارضات البنية التحتية المرحلة الثانية

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