الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن خطة متكاملة للتطوير.. محافظ أسوان: تحديث 3 مجازر كمرحلة أولى

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءًا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور غادة أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور شريف حمودة رئيس مجموعة شركات جرين فى، والدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى، والدكتورة مديحة كمال الدين مدير إدارة أسوان للمحاجر البيطرية، بالإضافة إلى الدكتور حسن الشقطى مستشار المحافظة الإقتصادية. 

تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والاستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير. 

ولفت إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء علي الذبح خارج المجازر، وهو الذى يتطلب الإلتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ بمجزر الشلال مع توفير بديل بمحاجر السد العالى لحين إنتهاء هذا المشروع الواعد. 

 الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر مع مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والصحية

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه سيتم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر مع مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والصحية، ولاسيما إنشاء محطة معالجة صناعية، وكذا عمل إمتداد لتنفيذ منطقة خدمات وباركن للحافلات فضلًا عن إسناد مشروع التطوير إلى شركة متخصصة ولها سابق أعمال. 

وأشار المحافظ إلى أن هذا التحديث سيعمل على الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضًا الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادةمن جميع المنتجات والمخلفات بصورة آقتصادية مناسبة وصحية.

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IMG-20231121-WA0020
محافظ أسوان تطوير المجازر خطة متكاملة تطوير 3 مجازر كمرحلة أولى تطوير ورفع الكفاءة

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