ضمن "حياة كريمة".. متابعة معدلات تنفيذ 26 مشروعا في قرية فارس بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

جولة ميدانية لتفقد 26 مشروعا بقرية فارس

وقال المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، إن الوحدة أجرت جولة ميدانية لتفقد 26 من المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو، والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة.

ولفت رئيس وحدة حياة كريمة إلى أن الجولة كانت بمرافقة المهندس سمير رسلان مسئول تشغيل المجمعات الخدمية، وطه حسين نائب رئيس المدينة لشئون القرى، بالإضافة إلى منسق حياه كريمه بالمركز وعدد من مسئولى الجهات التنفيذية.

الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها

وخلال الجولة التفقدية أوضح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم الإنتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها وتضم مشروعات لإنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين ترع، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تفقد عدد 12 مشروع تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين (90 إلى 98% ) وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، ومحطة للمعالجة، ولوحة توزيع الكهرباء، وأيضًا إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية.

وأثناء الجولة شدد المهندس ناجح مصطفى على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة