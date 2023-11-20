احتفالًا بأعياد الطفولة.. حوار أبوى بين محافظ أسوان وطلاب المرحلة الابتدائية

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على عقد لقاء أبوى وحوار ودى مفتوح مع أبناءه من طلاب المرحلة الابتدائية للمدرسة اليابانية بالعقاد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة وفى لفتة طيبة.

حضر اللقاء محمد كمال خير مدير المدرسة وعدد من معلمى المدرسة إضافة إلى أسماء برجاس مدير المكتب الفنى والمهندسة دينا إبراهيم مدير التعاون الدولى بالمحافظة.

تفاصيل اللقاء

خلال اللقاء عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الأبوى الذى جاء استجابة لطلب الطلاب خلال عقدهم لجلسات الفصل وتوصياته بلقاء المحافظ بإعتباره القدوة ومن الشخصيات البارزة المؤثرة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير سبل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل المصرى من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج المتخصصة التى تساهم فى الإطمئنان على صحة وسلامة أبنائنا الأطفال.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ أدوار عديدة تقوم بها المحافظة سواء في إنشاء وتجهيز المدارس أو الحضانات أو مراكز الشباب أو الأندية أو دور الثقافة والفن أو المكتبات العامة أو غيرها من المواقع الخدمية والتى تهدف لإعداد أجيال مثقفة وواعية قادرة على إقتحام التحديات الحالية والمستقبلية، مع تعزيز روح الإبداع والإبتكار باستكشاف قدراتهم وإمكانياتهم، إضافة إلى تنمية قيم الإنتماء للوطن برؤى وأفكار بناءة وجديدة تواكب التقدم التكنولوجي والعلمي الحديث.

أكد اللواء أشرف عطية اهتمامه المتواصل وسعى المحافظة المستمر لدعم ورعاية أبنائنا النشء والشباب والعمل على إشراكهم فى تفعيل العديد من المبادرات والأنشطة الخدمية والمجتمعية ومنها مبادرة مختبر الإبتكار الجارى تعميمها بين الشباب وعلى مستوى الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى عبارة عن جلسات تشاورية حول التحديات الحالية وإيجاد أفكار إبداعية يتم عرضها على المحافظ من أجل بحثها وتسخيرها لخدمة عمليات التنمية بالمحافظة بمختلف المجالات، إضافة للتجربة الرائدة لمبادرة الناس لبعضهم والتى لها تعد مثالًا يحتذى به للمشاركة المجتمعية الفعالة من مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى، وأيضًا من الشباب الواعى والتى ساهمت ومازالت تساهم فى تقديم الدعم المادى واللوجستى المطلوب للمساعدة والتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة والأولى بالرعاية وخاصة فى حالة الأزمات ومنها فترات جائحة الكورونا والسيول التى تعرضت لها المحافظة فى السنوات السابقة.

من جانبهم حرص الطلاب على تقديم الشكر لمحافظ أسوان على اتاحة الفرصه للقاء معه للإستفادة من خبراته العلمية والعملية وتجاربه الشخصية والإقتداء بها فى تشكيل شخصياتهم وتحديد أهدافهم المستقبلية.

كما قدم الطلاب التهنئة للمحافظ بمناسبة حصوله على جائزة أفضل محافظ عربى موضحين بأن ذلك يعد موضع فخر لهم ولكل الأسوانين ومن أبرز الثمار الإيجابيه للجهود المبذولة للجهاز التنفيذى بقيادة اللواء أشرف عطية لتنمية المحافظة بالقطاعات.

اختتم اللقاء بقيام أحد الطلاب بإلقاء أبيات شعرية بإسم المحافظ تقديرًا لإنجازاته وجهوده المتميزة لوضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحيًا وتنمويًا وإقتصاديًا وتجاريًا بإعتبارها عاصمة للشباب والاقتصاد والشباب الإفريقى، فضلًا عن قيام محافظ أسوان بتبادل الهدايا وإلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه الطلاب.