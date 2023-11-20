محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع أهل مصر

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم.

جاء ذلك فى ضوء المتابعة الميدانية الدورية للواء أشرف عطية محافظ أسوان للموقف التنفيذى للمشروعات الجارية المتعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ورافق محافظ أسوان خلالها العميد ياسر عبد الشافى، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورئيس حى غرب، وخلال جولته التفقدية.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وعقب استماعه لشرح المهندس المسئول عن المشروع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقًا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى وخاصة في المستويين الثانى والثالث ، حيث يضم المستوى الثانى 48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، فيما سيضم المستوى الثالث اللمشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.

وأكد محافظ أسوان أنه لا توجد رفاهية في الوقت المتبقى لإنهاء هذا المشروع الهام وخاصة مع حلول الموسم السياحى الجديد، وهو الذى يتطلب المرور الميدانى اليوم، وتلافى الملاحظات أولًا بأول.

ولفت إلى أن ذلك يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات أخرى مثل ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وأيضًا تطوير منطقة الطابية، والذى يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة، وتوسعة الشوارع المحيطة، كما يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى، وأيضًا كوبرى خزان أسوان البديل، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، فضلًا عن تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر، وصولًا لمنطقة معابد فيله.