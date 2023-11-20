محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لتحسين مياه الشرب بالمناطق والأحياء السكنية

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 7 آلاف م3، والممتد من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق.

الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه

جاء ذلك للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية، من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر، وهو الذى يتوازى مع مشروع آخر لدعم وتحسين مياه الشرب بالشيخ هارون ومناطق وسط المدينة بإجمالى أطوال 4 كم جار العمل فى الإحلال والتجديد لها بطريق كسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللى و800 مللى.

جاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته العميد ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبدالصبور الراوى، القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الطرق والمحليات.

وخلال الجولة التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب اختبار الخطوط، والتشغيل التجريبى لها، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وفضلًا عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى انقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.

ووجه محافظ أسوان التنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الاتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية، لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.