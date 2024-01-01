ننشر مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكلهم، وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضعهم والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية.

بينما استعرضت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل مجهودات وحدات حماية الطفل بالمحافظة خلال عام 2023 والتي تمثلت في التالي