ننشر مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية خلال 2023
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكلهم، وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضعهم والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.
ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية.
بينما استعرضت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل مجهودات وحدات حماية الطفل بالمحافظة خلال عام 2023 والتي تمثلت في التالي
- تلقي أكثر من ٨٠٠ بلاغ للأطفال المعرضة للخطر من خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ومن كافة جهات الرصد وعمل إدارة حالة للبلاغات وتقديم كافة الدعم بأنواعه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له وتطبيق الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام، المشاركة فى اختيار الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية ( كعضو فى لجنه اختيار الام المثالية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية).
- توقيع بروتوكول تعاون مع توجيه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتقديم الدعم النفسى للحالات، كذلك مناقشة البلاغات الواردة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشاركة وحدة حماية الطفل بديرب نجم بحملة ( دوى ) تحت إشراف المجلس القومى للمرأة ومنظمة اليونسيف، إستقبال وفد من فريق المهمة الإستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بالمحافظة فى مجال مناهضة ختان الإناث كما تم تنظيم زيارة لجمعية شباب الشرقية لمركزى القنايات وديرب نجم للقاء الفئات المستهدفة.
- المشاركة مع إدارة الأزمات والكوارث وعدد من إدارات الديوان العام للمحافظة في تنظيم دورات تدريبية شهرية للعاملين في القطاع الحكومي للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، المشاركة فى افتتاح المدينة الآمنة للنساء (واحة امان) بمكتبة مصر بمركز فاقوس لكونها اول مدينة صديقة للنساء خالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومسئول مكتبات مصر العامة. حيث يتم مشاركة وحدة الحماية بفاقوس يوم الاربعاء من كل اسبوع لتقديم الدعم (الاجتماعي- النفسي -القانونى) للفئات المستهدفة.
- عقد اجتماعات مشتركة مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور الجهات المعنية لمناقشة البلاغات الواردة وأشكال الأخطار التي يتعرض لها الطفل وعمل التدخلات وإدارة الحالة والخطط الوقائية لمنع تكرار تلك البلاغات والإساءات، كذلك عمل حملات توعوية موسعة على مستوى كافة الهيئات والمديريات المشاركة للتعريف بتلك الأخطار وكيفية الوقايه منها، زيارة وفد من المجلس القومى للطفولة والامومة وممثلين عن المركز المصرى لبحوث الرأى( بصيرة) لدعم منظومة حماية الطفل بالمحافظة والجهات الشريكه والذي اشاد بمجهودات الوحدة كونها تعد من أفضل المحافظات فى مجال حماية الطفل.
- تنظيم ندوة ولقاء طلابى للجنة حماية الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ولجان الحماية بالمحافظة للربط بين الجهتين وتقديم الدعم المطلوب، المشاركة في ورشة عمل عن كيفية وضع خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر وذلك لأعضاء وحدات حماية الطفل العامه بالمحافظات بمحافظة الاسكندرية، والإنتهاء من عمل خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر بالمحافظة وإرسالها للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتنفيذ ندوة عن حقوق الطفل وحق الأمومة بمكتبة مصر العامة واستعراض حقوق الطفل والقوانين المصرية والدولية لحمايته من الخطر.
- مشاركة الوحدة في الحلقة التشاورية التى عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدالة الأطفال وذلك بمقر المجلس بالقاهرة لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم برئاسه كلا من معالي السفيره مشيره خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والمهندسه نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتنظيم وتنسيق ندوة عن الزواج المبكر واثاره السلبية على صحة وحقوق الطفل بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع جمعية بناة المستقبل فى اطار حمله الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنظيم ٨ لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حمايه الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.
- عقد أكثر من 200 فعالية وندوة توعوية من قبل وحدات حماية الطفل الفرعية بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب لمناقشة أهم المشكلات التى يتعرض الطفل للخطر ( ختان الاناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز وألعاب الكترونية - –خطورة التدخين والمخدرات –العنف واخطاره. ) وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجان الفرعية وبالإشتراك مع الجهات المعنية، تنفيذ قرار المحافظ رقم (14722) لسنة 2022 والذي تضمن المرور على الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة شهريا من قبل مدير وحدة الحماية الفرعية بكل مركز بالإشتراك مع وحدتي حقوق الانسان وتكافؤ الفرص وإدارات المتابعة لمتابعه سير العملية التعليمية ورصد المشكلات التى يتعرض لها الأطفال وربط اخصائيين المدارس بوحدات حمايه الطفل.
- انضمام مدير الوحدة للجنة شؤون ذوي الهمم والتي تم تشكيلها بقرار من محافظ الشرقيه رقم ٤٣٧٢ لسنة ٢٠٢٣ والتي من خلالها الإتفاق على آلية عمل لتوحيد وتفعيل الجهود الخاصه بذوي الهمم، والتدريب علي مباديء لغة الإشارة لأعضاء وحدات حماية الطفل العامة والفرعية لتيسيير التعامل مع ذوي الهمم من الصم والبكم وعرض خريطة الخدمات الخاصة بالطفل لجمع البيانات الخاصة بأعضاء اللجنة، وبحث خطة سنوية تشمل عدة تدريبات وحملات توعيه والاتفاق على تنفيذها سنويا.