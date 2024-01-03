الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

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توفير 86 ألف رأس ماشية.. ماذا قدم مشروع البتلو بمحافظة الشرقية؟

مشروع احياء البتلو
مشروع احياء البتلو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التي تساهم في خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

أضاف المحافظ أن الهدف من إحياء مشروع البتلو الوصول لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة بمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة مخفضة، تصل إلى 5% لإقامة مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقيه وعوده القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

مشروع إحياء البتلو وسد فجوة الغذاء 

ومن جهته، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع إحياء البتلو يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5% متناقصة بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية، مشيرًا إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن العجلات المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها تسمينيًا 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنويًا بحد أقصى 50 رأسًا مع امكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه منذ بدء المشروع تم توفير 86088 رأس ماشية لعدد 2064 عميل وبتكلفة مالية بلغت 12 مليون و763 ألف جنيه، وذلك بنسبة فائدة 5 % وبتمويل مالي وفقا للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية، لافتًا إلى أن مراكز تجميع الالبان بنطاق المحافظة بلغت 119 مركز لتجميع وتصنيع الألبان، حيث بلغ عدد الطلبات التي صدر لها ترخيص تشغيل 17 مركز تجميع وبلغ عدد المراكز التي صدر لها ترخيص تشغيل مطور 14 مركز تجميع بالإضافة إلى 4 مراكز تجميع أخرى جاري تطويرهم.

وزارة الزراعة التأمين على الرؤوس وكيل وزاره الزراعة مشروع البتلو لجنة ثلاثية

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