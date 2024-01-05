"الشرقية الرياضى" يُكرم أبطال "كرة القدم والسباحة" فى احتفالية كبرى

أقام نادى الشرقية الرياضي، احتفالية كبرى لتكريم أبطال الأنشطة الرياضية، في حضور بعض أعضاء مجلس إدارة النادى، وبعض الشخصيات العامة والرموز العامة والسياسية.

قيادات رياضية وشخصيات عامة ضيوف الإحتفال:

حضر الاحتفالية كلا من: الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي و توفيق النجار، والكابتن إبراهيم الباجورى، وشادي مسعد محمد فياض، وخالد بيومى، أعضاء مجلس الإدارة، ورجب غزالي المدير التنفيذي للنادي، ومحمد السماحي رئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول، وجهاد الجاويش نائب رئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول، ومحمود حافظ أمين مساعد حزب حماة وطن بالشرقية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، وآيات من الذكر الحكيم، ورحب “ صلاح بدران ” رئيس اللجنة الإعلامية لنادى الشرقية بالحضور، وتم تقديم عددا من الفقرات الإحتفالية لأطفال النادى.

ومن جانبه قال الدكتور حمدى مرزوق، إن النادي يحرص دائما على تشجيع أبناءه من الذين يحققون البطولات الرياضية، موجها لهم كلمة بأن الأبطال الرياضيين لابد لهم من أن يتحلوا بالأخلاق الرياضية والتفوق الدراسى، وأن لا يتم إهمال الدراسة على حساب تحقيق البطولات الرياضية.

وأكد أنه خلال الشهر القادم سيتم تكريم المتفوقين دراسيا من أبناء النادى فى احتفالية أخرى، داعيا جميع الرياضيين أن يكونوا أيضا ضمن المتفوقين دراسيا.

ووجه الدكتور حمدى مرزوق الشكر لكل من يقوم بدعم نادي الشرقية الرياضي، مؤكدا أنه خلال الأشهر القليلة القادمة، سيرى الجميع ثمرة ونتاج الإستثمار فى النادى.

وتم تكريم أعضاء فريق الشرقية مواليد ٢٠١٠ أول منطقة الشرقية لكرة القدم، وفريق الشرقية مواليد ٢٠٠٦ أول دوري قطاعات القاهرة الكبري، ولاعبي ولاعبات أكاديمية السباحة بالنادي من المستوي الأول للمستوى السادس، وسادت حالة من البهجة بين أبطال الذين تم تكريمهم، وتم التقاط الصور التذكارية مع رئيس مجلس إدارة النادي والحضور من الأعضاء.

التكريم

التكريم

التكريم

التكريم