الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكنيسة الكاثوليكية بالشرقية تُكرم النائبة عائشة هاشم "أم الشهيد" (صور)

الزيارة
الزيارة

كرمت الكنيسة الكاثوليكية، النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ “ أم الشهيد ”، وذلك خلال زيارتها للكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

استقبال حافل للنائبة

واستقبل القس بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية، وراهبات الكنيسة النائبة، معربين عن عن سعادتهم البالغة بزيارتها، والتى وصفوها بالغالية للكنيسة للتهنئة بالعيد.

وأكد القس بيشوى كامل أن المجتمع المصرى يحظى بتلاحم كبير بين أطيافه، وتأتى الأعياد لتبرز أواصر الود والمحبة بين مسلمى مصر وأقباطها فى تبادل الزيارات والمحبة والتهانئ بالعيد

فيما قالت النائبة عائشة هاشم إن ميلاد السيد المسيح هو ليس عيد لمسيحييىن مصر فقط، وإنما هو عيد للإنسانية جميعا ولجميع أبناء مصر، مؤكدة أن السيد المسيح هو رمز للسلام والمحبة، وله مكانته الكبيرة فى قلوب المسلمين وله ذِكر عظيم فى الكثير من آيات القرآن الكريم.

وعلى هامش الزيارة أهدت الكنيسة النائبة عائشة الورود وهدية تذكارية، مؤكدين أن النائبة تحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء الكنيسة باعتبارها والدة أحد الشهداء الذين قدموا أرواحه فداءا للوطن وهو الشهيد المقدم محمد عيد عبد السلام.

935ecda5-4ebd-42d9-a1a2-7fc0d4a175a2
935ecda5-4ebd-42d9-a1a2-7fc0d4a175a2
11874b1e-6427-4914-b813-a9e6cf2aeb98
11874b1e-6427-4914-b813-a9e6cf2aeb98
478455a2-ca45-490b-8533-62c6326c8bf4
478455a2-ca45-490b-8533-62c6326c8bf4
d95a9e6f-9d21-4e4c-b54d-bde901d93642
d95a9e6f-9d21-4e4c-b54d-bde901d93642
الكنيسة الكاثوليكية أم الشهيد النائبة عائة هاشم مجلس الشيوخ راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يلتقي العاملين بالديوان العام لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد

مجهودات مديرية الزراعة لمساهمتها في زيادة إنتاجية المحاصيل بالشرقية خلال 2023

حصاد إنجازات مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية خلال 2023

"تضامن الشرقية" تعلن بدء حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في الزقازيق

محافظ الشرقية يُهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

توفير 86 ألف رأس ماشية.. ماذا قدم مشروع البتلو بمحافظة الشرقية؟

محافظ الشرقية يتفقد ورش وأفران تصنيع الفخار بقرية المشهدي بالزقازيق

خلال عام 2023.. تفاصيل جهود إدارة مراقبة الأغذية بصحة الشرقية لضبط أسواق الغذاء

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنك مصر والأهلي 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

تفاصيل الشهادة الإدخارية الجديدة التى يصدرها بنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار