الكنيسة الكاثوليكية بالشرقية تُكرم النائبة عائشة هاشم "أم الشهيد" (صور)

كرمت الكنيسة الكاثوليكية، النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ “ أم الشهيد ”، وذلك خلال زيارتها للكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

استقبال حافل للنائبة

واستقبل القس بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية، وراهبات الكنيسة النائبة، معربين عن عن سعادتهم البالغة بزيارتها، والتى وصفوها بالغالية للكنيسة للتهنئة بالعيد.

وأكد القس بيشوى كامل أن المجتمع المصرى يحظى بتلاحم كبير بين أطيافه، وتأتى الأعياد لتبرز أواصر الود والمحبة بين مسلمى مصر وأقباطها فى تبادل الزيارات والمحبة والتهانئ بالعيد

فيما قالت النائبة عائشة هاشم إن ميلاد السيد المسيح هو ليس عيد لمسيحييىن مصر فقط، وإنما هو عيد للإنسانية جميعا ولجميع أبناء مصر، مؤكدة أن السيد المسيح هو رمز للسلام والمحبة، وله مكانته الكبيرة فى قلوب المسلمين وله ذِكر عظيم فى الكثير من آيات القرآن الكريم.

وعلى هامش الزيارة أهدت الكنيسة النائبة عائشة الورود وهدية تذكارية، مؤكدين أن النائبة تحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء الكنيسة باعتبارها والدة أحد الشهداء الذين قدموا أرواحه فداءا للوطن وهو الشهيد المقدم محمد عيد عبد السلام.

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