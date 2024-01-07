أسقف الزقازيق ومنيا القمح يترأس قداس عشية عيد الميلاد (صور)

شهدت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، إقامة قداس عشية عيد الميلاد المجيد، وترأس القداس الأنبا تيموثاوس، أسقف إبراشية الزقازيق ومنيا القمح، ولفيف من الآباء من كهنة الكنيسة، والشمامسة، قداس العيد بحضور حشد من الأقباط، وعدد كبير من المسلمين المهنئين بالعيد.

وتوافد عدد كبير من أقباط محافظة الشرقية على مقر كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول "مطرانية الزقازيق ومنيا القمح" لأداء صلوات العيد، واصطحبوا الأطفال الذين أتوا للكنيسة بملابس الجديدة احتفالًا بالعيد.

كما توافد عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الأحزاب، وأعضاء وقيادات حياة كريمة والشخصيات العامة، لمشاركة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وفى كلمته رحب الأنبا تيموثاوس، أسقف ابراشية الزقازيق ومنيا القمح، بالحضور والزائرين، وأكد على أن الشعب المصرى هو ذات نسيج واحد لا تفرقه مؤامرات ولا شائعات.

وفى سياق متصل، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية، أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل، لافتًا إلى أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تُعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة.

وقال محافظ الشرقية، إن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أننا عازمون على المضي قدمًا نحو بذل المزيد من العمل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ومن جانبه، أوضح الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن روح المحبة والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة على قوة ومتانة العلاقة التي تجمعنا فنحن شركاء في وطن واحد نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ونعمل لتنميته ورخائه.

كما قام محافظ الشرقية بزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقى القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: "أن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة واحترام الآخر وسنظل علي طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن".

وتوجه محافظ الشرقية لزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، وإلتقى بالأب بيشوي كامل راعي الكنيسة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسقف الزقازيق ومنيا القمح يترأس قداس عشية عيد الميلاد

أسقف الزقازيق ومنيا القمح يترأس قداس عشية عيد الميلاد