السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه الشرب بالشرقية: استمرار رفع الوصلات المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

جانب من رفع الوصلات
جانب من رفع الوصلات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائمًا إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقًا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى ( طوخ التل، كفر الشيخ، الحفانوه، كفر الاعصر، سوارس، ارض الفدان، المانسترلي ) وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن : تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، وتحرير 60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، وتحرير محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 120000م٣

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: (هاتف أرضي ١٢٥ -  محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨  -   واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦).

وفى سياق متصل، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن فريق التوعية بالشركة أطلق حملات توعوية ميدانية بقرية طوخ التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وشارع أبو دهشان بمدينة فاقوس، ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق، وقرية خالد بن الوليد التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر وذلك لتوعية المواطنين والعاملين بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، كما تم لصق مطبوعات على الجدران وتوزيع مطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

محافظ الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحي القطاع التجاري محضر تعدي الوصلات الخلسة

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