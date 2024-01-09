ننشر حصاد إنجازات مركز ومدينة فاقوس بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشهد مركز ومدينة فاقوس خلال عام 2023 تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بالإضافة لعدد من المشروعات الجارية، لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، ومنها: الانتهاء من أعمال رصف شارع عبد المنعم رياض وتفريعاته بطول 1.5 كم وعرض ۲۳ م وبتكلفة 11 مليون و587 الف جنيه، ورصف وتطوير شارع مصطفى خليل وتفريعاته بطول ٢ كم وعرض ۱۰ م وبتكلفة 7 مليون و132 الف جنيه، ورصف ش الجمهورية وتفريعاته بطول ۱۲۰۰ م عرض ۸ م بتكلفة 2 مليون و451 الف جنيه، ورصف شارع كفر العدوى وتفريعاته بطول ٨٥٠ م وعرض 9 م وبتكلفة 2 مليون و360 الف جنيه، ورصف وتطوير ش الديدامونية وتفريعاته ۸۰۰ م عرض ۲۰ م بتكلفة 5 مليون و512 الف جنيه.

كما تم رصف وتطوير ش المنيسي الحارة اليسرى بطول ٥٠٠ م وعرض 14 م بتكلفة 2 مليون و928 جنيه، واستكمال رصف امتداد ش الدروس بطول ٧٥٠ م وعرض ٩ م بتكلفة 2 مليون و519 ألفجنيه بمدخل مجمع مدارس الصنايع وتفريعاته بطول 700 م بتكلفة 2 مليون و115 ألف جنيه، ورصف وتطوير ش الساحة الشعبية وتفريعاته بطول ٩٤٠ م وعرض ۱۰ بتكلفة 2 مليون و811 الف جنيه، ورصف وتطوير ش شلتوت وتفريعاته بطول 900 م وعرض 8 م بتكلفة 2 مليون و159 الف جنيه.

وتم رصف وتطوير ش المنيسي وتفريعاته بطول ٢.٥ كم وعرض ۱۲ م بتكلفة 14 مليونا و800 ألف جنيه، ورصف ش الإيمان (مسايا) وتفريعاته بطول 600 م وعرض 7 م بتكلفة مليون و260 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي مساحة الرصف بخطة العام الحالي 2023 /٢٠٢٤ م ( ٩٦٠٠٠ م ٢ ) وإجمالي مساحة الانترلوك بخطة العام الحالي 2023 /٢٠٢٤ م ( ١٩٠٠٠ م٢) ولإعادة الإنضباط بالشوارع، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه وتم تحرير ( ۹۲) محضر وإزالة (40 حالة إشغال ) ورفع ( ۲۲۰۰ حالة اشغال ) بواقع ( ۹۸ ) حملة لرفع الإشغالات.

وللحفاظ على المظهر الحضارى، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ترخيص ( ٧٥٢ ) إعلان مخالف ورفع ( ٨٥٣ ) إعلان مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بشن حملات تفتيشية على الأنشطة التجارية لمراجعة تراخيصها وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ ( 90) قرار غلق للأنشطة المخالفة بواقع (59) قرار غلق للمحال التجارية و( 6 ) قرارات غلق للعيادات الطبية بمشاركة مكتب العلاج الحر وتنفيذ ( 2 ) قرار غلق للصيدليات المخالفة بمرافقة هيئة الدواء المصرية و( 1 ) قرار غلق لمخزن ادوية بمرافقة هيئة الدواء المصرية وتنفيذ (۲۲) قرار غلق لحضانات بمرافقة الشئون الاجتماعية بفاقوس.

وللحفاظ على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.. قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بواقع 16 حالة إزالة على مساحة 11 قيراط و9 أسهم، وكذلك إزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة فتم تنفيذ 265 قرار إزالة بواقع ٤٦٢٤٧٥٠ متر مباني و77 فدان و5 قيراط أراضي زراعية.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، تقوم الأجهزة التنفيذية برفع ( ١٣٥ ) طن قمامة ومخلفات من الشوارع يوميا علي مدار ثلاثة ورديات بواسطة عمال ومعدات رئاسة المركز.