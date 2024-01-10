الأربعاء 10 يناير 2024
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ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالعاشر من رمضان

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان من تشكيل حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على أحد المصانع غير المرخصة بالعاشر من رمضان، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد أصحاب المصانع باستخدام علامات تجارية تخص الغير وبالتفتيش داخل المصنع المشكو في حقه تم ضبط كمية من الدقيق الفاخر قدرها 180شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحده 25كجم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وضبط كمية من السمنة قدرها 750 كجم بعدد 30 كرتونه سمنه زنة الكرتونة 25 كجم بالإضافة لكمية من المنتج النهائي نصف طن تقريبا بسكوت، وضبط عدد 3 شكايربيكربونات الأمونيوم زنة الواحده 25 كجم وضبط عدد 2 شيكارة بيكربونات صوديوم غذائي و2 شيكارة نشا ذرة غذائي زنة الواحده 25كجم بالإضافة إلى شيكارة حليب مجفف كامل الدسم زنة الواحدة 25 كجم وعليه تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها إلى احدى المخازن بناحية العاشر من رمضان وتم عمل المحضر رقم ٢٢٣ جنح لسنة ٢٠٢٤ أول العاشر.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

وكيلة وزارة تموين الشرقية الطب البيطري الجهات الرقابيه تموين الشرقية حماية المستهلك

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