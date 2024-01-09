الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

ننشر جهود إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة فى الشرقية خلال عام 2023

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية خاصه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الصحة لما قدمته إدارة العلاج الحر بإحكام الرقابة والسيطرة على المنشأت الطبية الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي للتأكد من حصول أصحابها علي التراخيص حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة إن إدارة العلاج الحر خلال عام 2023، فحصت التراخيص الممنوحة لعدد من المنشآت الطبية للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها ورصد أي مخالفات وأسفرت عن غلق 319 منشأة خاصة تعمل بدون ترخيص وتحرير 719 محضر شرطة لمنشآت طبية مخالفه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن عام 2023، شهد استصدار ٣١٧ ترخيصا لمنشآت طبية الخاصة منهم "١٣٣عيادة طبية ،٨٢ عيادة أسنان، ١٨ مركز طبي، ١١ عياده تخصصية، بالإضافة إلي ٢٠ مركز علاج طبيعي" للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.

فى سياق متصل، قال الدكتور هشام مسعود، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن”.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1320 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

 

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