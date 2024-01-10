ننشر جهود الفرق الطبية بمديرية الصحة بالشرقية في المبادرات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وخاصه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين (القضاء علي فيروس سي - الكشف عن الأمراض غير السارية لجميع المصرييـن - دعم صحة المرأة -الكشف المبكر عن سرطان الثدي -والعناية بصحة الأم والجنيـن -الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة - فحص وعلاج الأمراض المزمنة - الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي - الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين - متابعة حالات العزل المنزلي - فحص المقبلين على الزواج - العناية بكبار السن - الأنيميا والتقزم - مبادرة 100 يوم صحة) وذلك بهدف الوصول الي مجتمع صحي وسليم وخال ٍمن الامراض.

وفي هذا الإطار استعرض الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة الخدمات الطبية المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية لأبناء المحافظة خلال عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لعدد 3682357 مواطنا، وتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي لعدد 5602095 سيدة، وتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة فحص وعلاج أمراض سوء التغذية لعدد 294573 طالبا، وتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة لعدد 573402 طفلا.

كما تم تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة صحة الأم والجنين لعدد 182205 سيدات، تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج لعدد 95870 مواطنا، وتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين لعدد 35399 طفلا، وتقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة النفسية لعدد 109286 من كبار السن، ومتابعة 18522 حالة كورونا ضمن مبادرة العزل المنزلي، وتم إجراء 15898 عملية جراحية للمرضى بالمحافظة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف وكيل وزارة الصحة قيام الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بتقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لأكثر من 2 مليون مواطن وذلك بواقع 2336160 مواطنا، كما تم إحالة 9632 مواطنا للمستشفيات والمراكز الطبية المختصة لتلقي العلاج اللازم للحالات المرضية أو المصابه والتي ظهرت نتائج الفحوصات المعملية لها إيجابية.