محافظ الشرقية يقرر إعادة تخصيص قطعة أرض متبرع بها لوحدة صحية ببلبيس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إعادة تخصيص قطعة الأرض غير المستغلة من المساحة المخصصة لإقامة الوحدة الصحية وجمعية تنمية المجتمع بقرية كفر إبراهيم العايدي التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس والبالغ مساحتها 6 قراريط، وذلك بضمها لقطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز الشباب عليها لخدمه الأهالي، ولإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري بأهالي القرية للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة والوقوف على إحتياجاتهم، وذلك بعد أن تقدم أحد أبناء القرية والمتبرع بقطعة أرض على مساحة 19 قيراطا و16 سهما لصالح الوحدة المحلية بقرية إبراهيم العايدي، لإقامة وحدة صحية ومركز شباب وجمعية تنمية المجتمع بطلب يلتمس فيه الموافقة علي إضافة مساحة 6 قراريط من المساحة المخصصة لإقامة الوحدة الصحية إلى المساحة المخصصة لإقامة مركز الشباب، في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والنائب حمودة محمد حمودة عضو مجلس النواب.

المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وتسعى جاهده لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين الي الأفضل.

الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال 10 سنوات تخطي 62 مليار جنيه

واضاف المحافظ أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياه المواطنين إلى الأفضل، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي الـ 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركز الحسينية تُعد شهادة ميلاد حقيقيه للقرية المصرية لما تشهده من إقامة مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات ب 41 قرية 740 تابع بالمركز لتحسين جودة حياة المواطنين.

أشاد المحافظ بالوعي والحس الوطني لدى المواطنين في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وإقباله بكثافة على صناديق الإقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله رئيسًا للبلاد لاستكمال مسيره التنمية والبناء، مؤكدًا أن الشرقية استطاعت أن تقدم ملحمة وطنيه يُشار لها بالبنان بين جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لرفعه شأن البلاد.

كما أكد على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا السكان وتسعى لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار إجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، قائلًا إننا على ثقة كبيرة لاستجابة المواطنين والاستفادة من كافه المبادرات المقدمة من الدولة، في هذا الشأن والتي بدورها تقدم حلول سريعة لعلاج المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وفي نهاية اللقاء قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية على تلبية الدعوة والحضور إليهم، والإستماع لكافه المشكلات التي يعانون منها والتوجيه، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير حلول عاجلة لها لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.