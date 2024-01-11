الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2000 لتر ماء ردياتير مجهول المصدر داخل مخزن في الشرقية

ماء ردياتير مجهول
ماء ردياتير مجهول المصدر داخل مخزن في الشرقية

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة برئاسة أحمد القواشتي للمرور على الأنشطة التجارية بمركز مشتول السوق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة ماء الردياتير مقلدة بأسماء شركات مختلفة وتم تحرير المحضر رقم 207 لسنة 2024 جنح مشتول السوق لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 3 تنك ماء ردياتير مثبتة بالأرض وعلى كل منها موتور وبداخل كل خزان 500 لتر ماء ردياتير بجملة 1500 لتر.

كما تم التحفظ على 18 كرتونة ماء ردياتير مختلفة الماركات بكل كرتونة 4 جراكن سعة الواحد 5 لتر، كما تم التحفظ على كرتونة بها 12 زجاجة زيادة ماء ردياتير سعة 1.25لتر، وتم التحفظ على 4 جراكن كبيرة ماء ردياتير سعة الواحد 30 لتر، 58 جركن فارغ بدون غطاء، وتم التحفظ على 750 استيكر ورقي لماركات مختلفة.

وتم تحرير المحضر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش علي الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥١٢٩ مخالفة دوائية، عبارة عن أدوية متنوعة مجهولة المصدر فى مكان غير مرخص وغير مصرح بتواجدها به، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٩٠٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز ههيا.

محافظ الشرقية تموين الشرقية الانشطة التجارية مركز مشتول السوق مباحث التموين حماية المستهلك

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟