ضبط 2000 لتر ماء ردياتير مجهول المصدر داخل مخزن في الشرقية

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة برئاسة أحمد القواشتي للمرور على الأنشطة التجارية بمركز مشتول السوق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة ماء الردياتير مقلدة بأسماء شركات مختلفة وتم تحرير المحضر رقم 207 لسنة 2024 جنح مشتول السوق لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 3 تنك ماء ردياتير مثبتة بالأرض وعلى كل منها موتور وبداخل كل خزان 500 لتر ماء ردياتير بجملة 1500 لتر.

كما تم التحفظ على 18 كرتونة ماء ردياتير مختلفة الماركات بكل كرتونة 4 جراكن سعة الواحد 5 لتر، كما تم التحفظ على كرتونة بها 12 زجاجة زيادة ماء ردياتير سعة 1.25لتر، وتم التحفظ على 4 جراكن كبيرة ماء ردياتير سعة الواحد 30 لتر، 58 جركن فارغ بدون غطاء، وتم التحفظ على 750 استيكر ورقي لماركات مختلفة.

وتم تحرير المحضر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش علي الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥١٢٩ مخالفة دوائية، عبارة عن أدوية متنوعة مجهولة المصدر فى مكان غير مرخص وغير مصرح بتواجدها به، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٩٠٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز ههيا.