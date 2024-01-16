الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبر شبكة الفيديو كونفرانس.. وكيل "تعليم الجيزة" يتابع آخر يوم فى امتحانات الصف

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة خلال متابعته اخر ايام امتحانات الصف

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، انتهاء آخر امتحانات الصف، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية 
وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
 

وخلال متابعته شدد سلومة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.
 

كما نبه على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم، وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.
 

كما شدد على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية، وضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان، وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل، ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.
 

وشدد وكيل تعليم الجيزة على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا تحديث طلاب المرحلة الثانوية للتابلت الخاص بهم حتى يتثنى لهم سهولة دخولهم على المنصة. 
 

وأكد عدم مغادرة الطلاب المدرسة إلا بعد تحديث الجهاز وفى حال مواجهتهم أى مشكلة عليهم التوجه إلى مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مشيرا إلى أن جميع الطلاب الذين تمكنوا من دخول الامتحان إلكترونيًا سيتم متابعة جميع امتحاناتهم القادمة إلكترونيًا.
 

كما نبه سلومة على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بعدم مغادرة أى طالب بالمدرسة إلا بعد استكمال وقت امتحانه بالكامل، وفى حالة تعذر دخول الطالب على المنصة سيتم تعويضه عن هذا الوقت وضروره وجود الشريحة مع الطالب مشحونة بالجهاز.
 

وجاءت نسبة الحضور في مادتي الرياضيات ICT للصف السادس الابتدائي %96، ونسبة الحضور فى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي بنسبة حضور %96، ونسبة الحضور فى مادتي الهندسة والعلوم للصف الثانى الإعدادي بنسبة حضور 97%، وكانت نسبة الحضور فى مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة للصف الأول الثانوى 99%.

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