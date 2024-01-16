رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024.. وجدول الامتحانات

زاد البحث عن رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 عبر المنصات الإلكترونية قبل ساعات فقط من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 3 إعدادي في جميع المحافظات وفقًا للجدول الزمني المعتمدة لتنظيم سير الامتحانات.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024

ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال الرابط التالي: من هنا، لتدريب الطلاب على الأسئلة وكيفية وضعها لكافة المواد الدراسية وفقا للمعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للورقة الامتحانية لطلاب الشهادة الاعدادية.

وتجرى امتحانات طلاب 3 اعدادي تجرى على مستوى محافظة إقامة الطالب من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة وفقا للجدول المعلن حيث حصل الطلاب بالفعل على أرقام جلوسهم في الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول

وأصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والاملاء ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023/2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023/2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما لكافة طلاب المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة وجود تضارب في مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية سيتم توحيدها.

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