الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024.. وجدول الامتحانات

نماذج امتحانات الاسترشادية
نماذج امتحانات الاسترشادية

زاد البحث عن رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 عبر المنصات الإلكترونية قبل ساعات فقط من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 3 إعدادي في جميع المحافظات وفقًا للجدول الزمني المعتمدة لتنظيم سير الامتحانات.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024

ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال الرابط التالي: من هنا، لتدريب الطلاب على الأسئلة وكيفية وضعها لكافة المواد الدراسية وفقا للمعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للورقة الامتحانية لطلاب الشهادة الاعدادية.

وتجرى امتحانات طلاب 3 اعدادي تجرى على مستوى محافظة إقامة الطالب من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة وفقا للجدول المعلن حيث حصل الطلاب بالفعل على أرقام جلوسهم في الامتحانات.

txt

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

txt

عبر شبكة الفيديو كونفرانس.. وكيل "تعليم الجيزة" يتابع آخر يوم فى امتحانات الصف

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول

وأصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والاملاء ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

txt

تبدأ 28 يناير.. عدد أيام إجازة منتصف العام لطلاب الأزهر الشريف 2024

txt

موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص

 

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023/2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023/2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما لكافة طلاب المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة وجود تضارب في مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية سيتم توحيدها.

اقرأ المزيد:

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية جدول امتحانات الشهادة الاعدادية إجازة نصف العام الدراسي وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

القصة الكاملة لمحاولة "إماراتي" تهريب المخدرات لمصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)