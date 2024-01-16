تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، تزامنًا مع إتاحة الوزارة تسجيل الاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت الوزارة، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من طلبة وطالبات الثانوية العامة.

من خلال الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة: https://moe-register.emis.gov.eg.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وقالت الوزارة، إنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من الأحد الماضي وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها.

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آخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة، أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

أضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من الأحد الموافق 2024/2/11، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29.

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:



مواد طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

مواد طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

مواد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وقال مصدر مسؤل بديوان عام وزارة التربية والتعليم، انه سيتم الاستعداد لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة فور الإنتهاء من غلق باب التقديم لدخول امتحانات عبر الاستمارات الالكترونية وتقديمها للمدارس.

وشدد المصدر على أن الجدول سيتم الإعلان عنه في شهر مارس القادم.