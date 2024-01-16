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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بالخطوات.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسومها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الأحد الماضي الموافق 14 يناير 2024، وفعلت رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي عبر موقع الوزارة ليتمكن الطلاب في تسجيلها خلال المهلة المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي بالخطوات.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024. 

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 

يستطيع الطلاب تسجيل الاستمارة الإلكترونية ليتمكنوا من دخول امتحانات الثانوية العامة عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك، خلال الفترة من 14 يناير 2024، حتى 22 فبراير المقبل، عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات. 

 

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رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

 

رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024 

يستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024 من الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/، قم باختيار أيقونة تسجيل الدخول، أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office 365، اضغط على تسجيل الدخول، اكتب الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية.

سجل البيانات المطلوبة، ارفع المستندات المطلوبة، تأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة، اضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

أعلنت وزارة التعليم عن رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في البيان الصادر عنها السبت الماضي، وتبلغ رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024  210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسومًا إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية، وتجهيز ايصال الذي يثبت سداد رسوم تسجيل الاستمارة الالكترونية 2024 مع بعض الأوراق الأخري وهي: 

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، 3 صور حديثة للطالب مقاس 6X4 ويشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون عليها اسم الطالب الرباعي أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها بخاتم الشعار، يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

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الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 - 1445

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رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

تسجيل استمارة الثانوية العامة تسجيل استمارة 3 ثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية امتحانات الثانوية العامة موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة مركز المعلومات البريد الالكتروني الموحد office 365 رسوم تسجيل الاستمارة الالكترونية

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