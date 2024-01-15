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"القاهرة الإخبارية": من غير الممكن مناقشة صيغة للسلام فى أوكرانيا دون روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا تؤكد أنه من غير الممكن وغير المعقول أن تقوم الدول الغربية بمناقشة صيغة من أجل السلام في أوكرانيا دون مشاركتها.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن روسيا أعلنت العملية العسكرية لأهداف معينة، ومن أبرز هذه الأهداف كانت الهواجس الأمنية التي تشعر بها موسكو، نتيجة وصول حلف الناتو إلى حدود الأراضي الروسية أو إمكانية وصول الحلف واختراقه الأراضي الأوكرانية وتقديم الأسلحة وتدريب القوات الأوكرانية.

وتابع "مشيك" أن روسيا تؤكد أنه في حال إمكانية اجتماع الحلف أو الدول الغربية وناقشت أي صيغة من أجل أوكرانيا فهي يمكنها أن تناقش هذه الصيغ أو الحوارات، مؤكدا أن أي صيغة لن تنجح دون التفاوض مع روسيا، "روسيا تؤكد أنه على الدول الغربية وقف تسليح الأوكران وعليهم الجلوس على الطاولة والقبول بهواجس روسيا الأمنية".

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