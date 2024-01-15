اخبار فاتتك|حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024.. وكواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك.

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

مع بداية الصباح يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، فيما يخص آخر تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع استمرار تكاثف السحب الممطرة على عدة مناطق متفرقة من البلاد، ممتدة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر

وتستعرض الدستور في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة اليوم.

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المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

يشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين بالإحباط المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه معظم طلبات الإدارة الأخيرة المتعلقة بالحرب في غزة، حيث بدأ صبر بايدن ينفد، وهو ما انعكس في آخر اتصال جمع بين الطرفين وتوقف الاتصالات المباشرة، حسبما قال أربعة مسئولين أمريكيين على دراية مباشرة بالقضية.

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كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ بالستى متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، أن بيونج يانج أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، مؤكدة بذلك معلومات قدمتها كوريا الجنوبية في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق هذا الصاروخ، الذي تقول بيونج يانج إنه مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، كان يهدف إلى "التحقق من قدرات التحليق والمناورة"، وكذلك "موثوقية محرك الوقود الصلب الجديد".

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واشنطن تنفى اتهامات استهدافها مواقع للحوثيين فى اليمن للمرة الثانية

نفت الولايات المتحدة تقارير أصدرتها جماعة الحوثي اليمنية، تفيد بأن واشنطن نفذت هجمات جديدة في اليمن يوم الأحد.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبين خلال الساعات الأولى معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية عبر جوجل، وذلك مع انتصاف الأسبوع، سيقل عدد المباريات المهمة بالدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن المنافسات القارية والمنتخبات العربية ستستمر في تقديم المتعة لمحبي كرة القدم.

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دورى المحترفين.. طنطا فى اختبار صعب أمام بترول أسيوط والحدود يستضيف النجوم

يحل طنطا ضيفا على فريق بترول أسيوط ويستضيف حرس الحدود فريق النجوم في الثانية ظهر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يستضيف طنطا

سيكون طنطا الثامن برصيد 25 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا ثقيلا على بترول أسيوط السادس برصيد 27 نقطة بقيادة أحمد عبد المقصود.

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