الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام عبدالعال يعلن قائمة المحلة لمواجهة بتروجيت في دوري المحترفين

ضفقة جديدة لصفوف
ضفقة جديدة لصفوف غزل المحلة

أعلن الكابتن حسام عبد العال المديد الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت غدا في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين، وشهدت القائمة حضور قوي للصفقات الجديدة.

وضمت القائمة ٢٣ لاعبًا هم: 
عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي،  بسام وليد، نادر رمضان، على عباس بيسو، حجازي، جابر، عبده يحيى، أحمد مجدي، أحمد سالم، محمود عبد العزيز، أبو الحمد، ريفو، حجي، اسلام مجدي، رجب مارو، عموري، محمود مسعد، شيكو محارب، أحمد كاستلو، محمد الكومي، تشارلز

وتواصل أندية دوري المحترفين تدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الأندية الشتوية. 

وتصدر نادي غزل المحلة الميركاتو الشتوي حتى الآن بتعاقده مع تسعة لاعبين هم محمود عبد العزيز لاعب الداخلية وأحمد رفعت "ريفو"، ونادر رمضان لاعبي إف سي زد، وبسام وليد لاعب بروكسي والكاميروني سيرجي أونانا "مواليد 2002" لاعب خيطان الكويتي وإسلام مجدي لاعب العبور والموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وفارس نيمار لاعب سمنود وأحمد كاستيلو مدافع أسوان.

عبد العال بتروجيت قائمة المحلة لمواجهة بتروجيت بطولة دوري المحترفين الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين

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