السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المحلة وشبين ومكادي يتصدرون الميركاتو الشتوي في دوري المحترفين

أحمد أباظة مع مسئولي
أحمد أباظة مع مسئولي طنطا

تواصل أندية دوري المحترفين تدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الأندية الشتوية. وتصدر نادي غزل المحلة الميركاتو الشتوي حتى الآن بتعاقده مع تسعة لاعبين هم محمود عبد العزيز لاعب الداخلية وأحمد رفعت "ريفو"، ونادر رمضان لاعبي إف سي زد، وبسام وليد لاعب بروكسي والكاميروني سيرجي أونانا "مواليد 2002" لاعب خيطان الكويتي وإسلام مجدي لاعب العبور والموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وفارس نيمار لاعب سمنود وأحمد كاستيلو مدافع أسوان.

وتعاقد كل من الجمهورية شبين ومكادي وراية مع سبعة لاعبين، إذ ضم شبين كلا من محمد رؤوف وعمر أوكا لاعبي مكادي وعبد المنعم مستور لاعب أبو قير للأسمدة ومياه البحيرة السابق ويوسف الدون لاعب راية على سبيل الإعارة ومصطفى شلبي مدافع المجد السكندري ومحمود جبر من الترسانة ومحمد حسني من مياه البحيرة.

وتعاقد مكادي مع يوسف بيبو لاعب غزل المحلة ومحمود أكمل لاعب كفر الشيخ وفارس عزت لاعب الاتحاد السكندري وأحمد توتي مهاجم الجمهورية شبين لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة وحسام البدري لاعب الجونة وإبراهيم منصور لاعب الترسانة وإسلام الفار لاعب هلال مطروح.

وضم راية كلا من أحمد الخطيب لاعب بلطيم ومحمود علاء وعمرو مصطفى من غزل المحلة على سبيل الإعارة وعبد الرحمن زين مدافع المقاصة وناصر الفار وأحمد حسين ميسي لاعبي مكادي وأحمد سالم صافي لاعب الجونة.

أسوان يضم أربعة لاعبين 

وتعاقد أسوان مع أربعة لاعبين هم النيجيري إيكي جوليوس من رينجرز ومحمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومحمد الفيومي لاعب دكرنس ومحمود السيد مهاجم مكادي.

محمود السيد أثناء التوقيع لأسوان 

وتعاقد النصرللتعدين مع أربعة لاعبين هم أحمد فضل لاعب بورفؤاد وأحمد رزق حارس الجمهورية شبين ومحسن شعبان لاعب مركز شباب أبو المطامير وأدهم حمدان لاعب انبي مواليد 2003.

وضم بتروجت حجاج عويس لاعب زد إف سي، وتعاقد السكة الحديد مع محمد سمارة لاعب بتروجت وتعاقد بروكسي مع وجيه عبد الحكيم لاعب أبوقير للأسمدة ومعتز كاجو من القناة وأحمد حجازي لاعب دسوق.

ونجح الاتصالات في ضم عبد الرحمن عبد النبي لاعب أسوان ومحمود مسعود مدافع المنصورة وتعاقد القناة مع عمرو بركات لاعب مكادي.

وتعاقد النجوم مع محمود المنشاوي لاعب كفر الشيخ وأحمد غريب من المنصورة ومهند إبراهيم لاعب مكادي.

رضا الويشي في صفوف لافيينا

وتعاقد لافيينا مع رضا الويشي مهاجم ألو إيجيبت، وضم دكرنس حسن تريكة ومجدي صبري لاعب بلقاس سيتي على سبيل الإعارة وتعاقد طنطا مع بيدو نصر حارس النصر وأحمد أباظة مدافع كفر الشيخ.

وتعاقد بترول أسيوط مع محمد عبد الرسول مدافع طنطا ومحمد حمدان لاعب الجمهورية شبين.

حسن تريكة لاعب دكرنس 
دوري المحترفين مكادي فريق راية الجمهورية شبين غزل المحله

مواد متعلقة

دوري المحترفين: بتروجت "يعبر" الحدود برباعية ودجلة "يلتهم" تماسيح النيل

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان في دوري المحترفين

دورى المحترفين.. مباراة قمة بين بتروجت وحرس الحدود ووادى دجلة يواجه أسوان

الأكثر قراءة

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى