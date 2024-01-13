المحلة وشبين ومكادي يتصدرون الميركاتو الشتوي في دوري المحترفين

تواصل أندية دوري المحترفين تدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الأندية الشتوية. وتصدر نادي غزل المحلة الميركاتو الشتوي حتى الآن بتعاقده مع تسعة لاعبين هم محمود عبد العزيز لاعب الداخلية وأحمد رفعت "ريفو"، ونادر رمضان لاعبي إف سي زد، وبسام وليد لاعب بروكسي والكاميروني سيرجي أونانا "مواليد 2002" لاعب خيطان الكويتي وإسلام مجدي لاعب العبور والموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وفارس نيمار لاعب سمنود وأحمد كاستيلو مدافع أسوان.

وتعاقد كل من الجمهورية شبين ومكادي وراية مع سبعة لاعبين، إذ ضم شبين كلا من محمد رؤوف وعمر أوكا لاعبي مكادي وعبد المنعم مستور لاعب أبو قير للأسمدة ومياه البحيرة السابق ويوسف الدون لاعب راية على سبيل الإعارة ومصطفى شلبي مدافع المجد السكندري ومحمود جبر من الترسانة ومحمد حسني من مياه البحيرة.

وتعاقد مكادي مع يوسف بيبو لاعب غزل المحلة ومحمود أكمل لاعب كفر الشيخ وفارس عزت لاعب الاتحاد السكندري وأحمد توتي مهاجم الجمهورية شبين لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة وحسام البدري لاعب الجونة وإبراهيم منصور لاعب الترسانة وإسلام الفار لاعب هلال مطروح.

وضم راية كلا من أحمد الخطيب لاعب بلطيم ومحمود علاء وعمرو مصطفى من غزل المحلة على سبيل الإعارة وعبد الرحمن زين مدافع المقاصة وناصر الفار وأحمد حسين ميسي لاعبي مكادي وأحمد سالم صافي لاعب الجونة.

أسوان يضم أربعة لاعبين

وتعاقد أسوان مع أربعة لاعبين هم النيجيري إيكي جوليوس من رينجرز ومحمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومحمد الفيومي لاعب دكرنس ومحمود السيد مهاجم مكادي.

محمود السيد أثناء التوقيع لأسوان

وتعاقد النصرللتعدين مع أربعة لاعبين هم أحمد فضل لاعب بورفؤاد وأحمد رزق حارس الجمهورية شبين ومحسن شعبان لاعب مركز شباب أبو المطامير وأدهم حمدان لاعب انبي مواليد 2003.

وضم بتروجت حجاج عويس لاعب زد إف سي، وتعاقد السكة الحديد مع محمد سمارة لاعب بتروجت وتعاقد بروكسي مع وجيه عبد الحكيم لاعب أبوقير للأسمدة ومعتز كاجو من القناة وأحمد حجازي لاعب دسوق.

ونجح الاتصالات في ضم عبد الرحمن عبد النبي لاعب أسوان ومحمود مسعود مدافع المنصورة وتعاقد القناة مع عمرو بركات لاعب مكادي.

وتعاقد النجوم مع محمود المنشاوي لاعب كفر الشيخ وأحمد غريب من المنصورة ومهند إبراهيم لاعب مكادي.

رضا الويشي في صفوف لافيينا

وتعاقد لافيينا مع رضا الويشي مهاجم ألو إيجيبت، وضم دكرنس حسن تريكة ومجدي صبري لاعب بلقاس سيتي على سبيل الإعارة وتعاقد طنطا مع بيدو نصر حارس النصر وأحمد أباظة مدافع كفر الشيخ.

وتعاقد بترول أسيوط مع محمد عبد الرسول مدافع طنطا ومحمد حمدان لاعب الجمهورية شبين.