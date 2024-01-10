الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

دوري المحترفين: بتروجت "يعبر" الحدود برباعية ودجلة "يلتهم" تماسيح النيل

مباراة وادي دجلة
مباراة وادي دجلة وأسوان

استعاد فريق وادي دجلة نغمة الانتصارات وهزم أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في ختام مواجهات الأسبوع الـ16 لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد وادي دجلة لـ29 نقطة ويتقدم للمركز الثاني ويتوقف رصيد أسوان عند 18 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ولم يشهد سول فرصتين الأولى كانت لفريق أسوان عندما خطف حسام عرفات الكرة من مدافع وادي دجلة ومررها لمحمد مرسي الذي سددها " مقلوشة " وقابلها  محمود لوكس بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن والثانية لوادي دجلة في الدقيقة 36 عندما تسلم محمود دباسطي تمريرة علي حسين وسدد الكرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم .

نشط فريق أسوان في بداية الشوط الثاني وسدد حسام عرفات كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ..وفي الدقيقة 58 مرر علي حسين الكرة لمحمود دباسطي الذي أحسن استقبالها وانفرد بالحارس مسعد عوض وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لوادي دجلة .

بعد الهدف ورغم هجمات أسوان أهدر يوسف أويا لاعب وادي دجلة فرصة لتسجيل الهدف الثاني وفي الدقيقة 82 تلقى محمود دياسطي كرة حلف الدفاع ومرر الكرة لعلي حسين الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مسجلا الهدف الثاني .

وفي ملعب بترو سبورت واصل فريق بتروجت انتصاراته وحقق فوزه السابع على التوالي وهزم حرس الحدود بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 38 مقطة ويؤكد أنفراده بالقمة بقارق تسع نقاط عن الحرس.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بثلاثة أهداف سجلها سامح إبراهيم في الدقيقتين 5 و25 وهادي رياض في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني قام الحكم جلال أحمد بطرد محمد النجيلي لاعب حرس الحدود وأضاف مصطفى سلطان الهدف الرابع لبتروجت.

دوري المحترفين بتروجت حرس الحدود وادي دجلة أسوان

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