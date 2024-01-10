دورى المحترفين.. مباراة قمة بين بتروجت وحرس الحدود ووادى دجلة يواجه أسوان

يحل أسوان ضيفا على فريق وادي دجلة في الثانية عصرا ويستضيف بتروجت فريق حرس الحدود في الثانية والنصف عصرا في ختام الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين.

بتروجت يصطدم بحرس الحدود

في ملعب بتروسبورت ستكون مباراة القمة بين بتروجت المتصدربرصيد 35 نقطة بقيادة السيد عيد وحرس الحدود الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة محمد مكي.

وحقق بتروجت 11 انتصارا وتعادل مرتين وخسر مباراتين ويملك أقوي هجوم في دوري المحترفين وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وحقق الفوز في أخر ست مباريات على النصر للتعدين وبروكسي وأبوقير للأسمدة والنجوم ودكرنس والجمهورية شبين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وزيادة الفارق مع حرس الحدود إلى تسع نقاط.

في المقابل حقق حرس الحدود سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في دوري المحترفين وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع عشر نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على وادي دجلة والنصر للتعدين والتعادل مع السكة الحديد وبروكسي ويسعى للفوز وتقليص الفارق مع بتروجت إلى ثلاث نقاط.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده محمد عبد العظيم وأحمد كمال ومعهم محمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

بتروحت فاز في أخر مبارياته على الجمهورية شبين

وادي دجلة يستضيف أسوان

وفي ستاد السلام يرفع وادي دجلة وأسوان شعار لابديل عن الفوز والعودة للانتصارات رغم احتلاف الهدف ويتواجد وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش في المركز السادس برصيد 26 نقطة من ستة انتصارات و8 تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 17 هدفا ولدية أقوى دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات والتعادل مع غزل المحلة ومكادي والهزيمة أمام حرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والتساوي مع حرس الحدود في حالة هزيمته أمام بتروجت.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة هشام زكريا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وخمس هزائم وسجل 17 هدفا واهتزت شباكه 16 مرة وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على المقاصة والتعادل مع لافيينا وراية والهزيمة أمام طنطا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والاقتراب من المركز العاشر.

يدير المباراة عبد الرحمن صالح ويساعده أحمد عبد الباسط وجمالات محمد ومعهم عمرو السيد حكما رابعا.