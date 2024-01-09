غزل المحلة يتعادل مع بروكسي 2-2.. ومكادي يخطف نقطة من السكة الحديد

سيطر التعادل على نتائج المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس عشر بمسابقة دوري المحترفين وتعادل بروكسي مع غزل المحلة بهدفين لكل منهما وتعادل السكة الحديد مع مكادي بهدف لكل منهما، كما تعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس بدون أهداف وصبت كل النتائج في مصلحة بتروجت وحرس الحدود قبل مباراة القمة بينهما غدا.

تعادل غزل المحلة مع فريق بروكسي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب بروكسي وأدارها الحكم أحمد ناصر ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 28 نقطة ويرتفع رصيد بروكسي إلى 22 نقطة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل مدحت فقوسة وعمار شرف الدين هدفي بروكسي في الدقيقتين 52 و67، ورد غزل المحلة بهدف سجله محمد جابر في الدقيقة 76 من ركلة جزاء وأدرك رجب مارو التعادل في الدقيقة 80 .

وفي ملعب السكة الحديد، تعادل السكة مع مكادي بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عمرو الشناوي ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 25 نقطة ويرتفع رصيد مكادي إلى 14 نقطة، جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم محمد عصام للسكة وتعادل محمود مبارك لمكادي في الدقيقة 28 .

وفي الإسكندرية تعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم علاء صبري ليرتفع رصيد دكرنس إلى 20 نقطة ويرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 18 نقطة.

وتختتم مواجهات الأسبوع السادس عشر لدوري المحترفيت غدا لإقامة مباراتين الأولى بين بتروجت المتصدر برصيد 35 نقطة بقيادة السيد عيد وحرس الحدود الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة محمد حليم ..والثانية بين وادي دجلة السادس برصيد 26 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش وأسوان الرابع عشر برصيد 18 نقطة بقيادة هشام زكريا .