الشوط الأول.. طنطا يتعادل مع القناة سلبيا في دوري المحترفين

انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا والقناة المقامة بملعب الأول في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متوسط من الفريقين.

تعرض عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا لموقف حرج في الدقيقة 11 عندما خرج أحمد ربيع الشيخ حارس الفريق مصابا ولعب مصطفى الكومي بدلا منه.

كان طنطا الفريق الأفضل والأكثر خطورة في الشوط الأول وفي الدقيقة 16 مرر محمد محسن شيكا كرة عرضية أرضية هيأها عبد الرحمن الدح إلى كريم أسامة الذي سددها بين يدي حارس القناة.

في الدقيقة 27 مرر أحمد حسني كرة عرضية من ركلة ركنية سددها كريم أسامة برأسه فوق العارضة وفي الدقيقة 38 مرر أحمد حسني كرة عرضية تخطت الجميع ووصلت إلى أسامة النجار الذي سددها ضعيفة ارتدت من القائم وأبعدها الدفاع.

احتسب الحكم محمد طه ست دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من: أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمى وأسامة النجار وأحمد علي وساهر زيادة وأحمد حسني في الدفاع ومحمد محسن شيكا وحسون محمد وأحمد السيد وعبد الرحمن الدح في الوسط ومحمد عاطف وكريم أسامة في الهجوم.

وبدأ القناة الشوط الأول بتشكيل مكون من: محمد علاء في حراسة المرمى وأسامة الليبي وميشو عمارة وفؤاد طه ومحمود البدري، في الدفاع ومحمد تامر شرقية وعلاء البدري ومحمود بحيري ومحمد رضا في الوسط ومحمد يسري وأكرم عبد ربه في الهجوم.