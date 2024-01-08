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رياضة

جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري 2024 (دوري المحترفين أ)

دوري الدرجة الثانية
دوري الدرجة الثانية

أصبح البحث عن جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري 2024 "دوري المحترفين أ"، في نسخته الجديدة، هو الأكثر تداولا وقراءة الآن، على جميع محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بسبب شدة المنافسة القوية بين جميع الفرق، التي تتنافس على خطف بطاقة التأهل للدور التالي، فضلا عن وجود فرق سبق له قبل ذلك، التواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، على مدار المواسم السابقة، مثل غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وبتروجت، وغيرهم من الأندية الأخرى.

جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري 2024 (دوري المحترفين أ)

1- بتروجت برصيد 35 نقطة.

2- حرس الحدود برصيد 29 نقطة.

3- لافيينا برصيد 27 نقطة.

4- غزل المحلة برصيد 27 نقطة.

5- بترول أسيوط برصيد 27 نقطة.

6- وادي دجلة برصيد 26 نقطة.

7- السكة الحديد برصيد 24 نقطة.

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8- القناة برصيد 24 نقطة.

9- رأية برصيد  24 نقطة.

10- طنطا برصيد 22 نقطة.

11- بروكسي برصيد 21 نقطة.

12- وي برصيد 20 نقطة.

13- دكرنس برصيد 19 نقطة.

14- أسوان برصيد 18 نقطة.

15- أبوقير للأسمدة برصيد 17 نقطة.

16- مكادي برصيد 13 نقطة.

17- النجوم برصيد 13 نقطة.

18- جمهورية شبين برصيد 11 نقطة.

19- مصر المقاصة برصيد 9 نقطة.

20- النصر التعدين برصيد 4 نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز العاشر الأولى من دوري القسم الثاني "دوري المحترفين أ"، إلى مرحلة الصعود للمنافسة على خطف بطافة التأهل للدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء والشهرة “دوري نايل”.

وانطلقت اليوم الاثنين، منافسات الجولة السادسة عشر بدوري المحترفين "أ"، بإقامة 3 مباريات، حيث حقق لافيينا الفوز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة.

بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة النجوم وجمهورية شبين، وبنفس النتيجة انتهت مواجهة رأية وبترول أسيوط، أما وي حقق الفوز على النصر للتعدين بهدف نظيف.

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