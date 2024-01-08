ترتيب حراس مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا (خاص)

استقر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على ترتيب حراس مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تبدأ فعالياتها يوم 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

ويسافر المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار فى الثالثة عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة، بقائمة مكتملة تضم 27 لاعبًا جميعهم جاهزون للمشاركة فى البطولة وفقًا لتأكيدات الجهاز الفنى على هامش المؤتمر الصحفى الذى جرى عقب ودية تنزانيا أمس.

وحدد فيتوريا ترتيب حراس المرمى وفقا للمستوى الفنى بداية من محمد الشناوى الحارس الأساسى، ويليه فى الترتيب أحمد الشناوى، ثم محمد صبحى وأخيرا محمد أبوجبل.

واستعان مدرب الفراعنة بالحارس الشاب محمد صبحى فى التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال ودية تنزانيا التى جرت مساء أمس على استاد القاهرة، بسبب عدم جاهزية الثنائى محمد وأحمد الشناوى لخوض المباراة.

وشدد فيتوريا على أن الثنائى سيكونان جاهزين للمشاركة فى بطولة إفريقيا، مما يؤكد أن الحارس الأساسى فى البطولة هو محمد الشناوى والبديل هو أحمد الشناوى، وفى حال عدم اكتمال جاهزية الثنائى بالشكل الكامل من وجهة نظر فيتوريا، سيكون قراره النهائى هو الاعتماد على محمد صبحى لقناعته الكاملة بالحارس برغم غيابه عن المشاركة مع الزمالك لفترة طويلة؛ بسبب الإيقاف من قبل إدارة النادى الأبيض.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمود حمادة- مصطفى فتحى.

خط الهجوم: محمد صلاح– عمرمرموش- محمود تريزيجيه- مصطفى محمد- محمود كهربا وأحمد حسن كوكا.