الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

ترتيب حراس مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا (خاص)

حراس منتخب مصر
حراس منتخب مصر

استقر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على ترتيب حراس مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تبدأ فعالياتها يوم 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

ويسافر المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار فى الثالثة عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة، بقائمة مكتملة تضم 27 لاعبًا جميعهم جاهزون للمشاركة فى البطولة وفقًا لتأكيدات الجهاز الفنى على هامش المؤتمر الصحفى الذى جرى عقب ودية تنزانيا أمس.

وحدد فيتوريا ترتيب حراس المرمى وفقا للمستوى الفنى بداية من محمد الشناوى الحارس الأساسى، ويليه فى الترتيب أحمد الشناوى، ثم محمد صبحى وأخيرا محمد أبوجبل.

واستعان مدرب الفراعنة بالحارس الشاب محمد صبحى فى التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال ودية تنزانيا التى جرت مساء أمس على استاد القاهرة، بسبب عدم جاهزية الثنائى محمد وأحمد الشناوى لخوض المباراة.

وشدد فيتوريا على أن الثنائى سيكونان جاهزين للمشاركة فى بطولة إفريقيا، مما يؤكد أن الحارس الأساسى فى البطولة هو محمد الشناوى والبديل هو أحمد الشناوى، وفى حال عدم اكتمال جاهزية الثنائى بالشكل الكامل من وجهة نظر فيتوريا، سيكون قراره النهائى هو الاعتماد على  محمد صبحى لقناعته الكاملة بالحارس برغم غيابه عن المشاركة مع الزمالك لفترة طويلة؛ بسبب الإيقاف من قبل إدارة النادى الأبيض.

 

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى. 

خط الدفاع: أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمود حمادة- مصطفى فتحى.

خط الهجوم: محمد صلاح– عمرمرموش- محمود تريزيجيه- مصطفى محمد- محمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

منتخب مصر اتحاد الكرة فيتوريا الشناوي حراس الفراعنة

مواد متعلقة

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء ومواجهات منتخب مصر والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

اختبار طبى للتأكد من سلامة "الشناوى" قبل ودية تنزانيا

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

هل يفكر بايدن فى إقالة وزير الدفاع أوستن؟

ترتيب حراس مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا (خاص)

وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور

سعر الذهب عيار 21 اليوم دون مصنعية.. اعرف هاتشترى بكام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية