الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اختبار طبى للتأكد من سلامة "الشناوى" قبل ودية تنزانيا

محمد الشناوى
محمد الشناوى

يخضع محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لاختبار طبى خلال مران اليوم، لحسم مصير مشاركته أساسيا فى ودية تنزانيا المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

ويستعد الفراعنة لمواجهة تنزانيا يوم الأحد المقبل، فى البروفة الودية الوحيدة للفراعنة، استعدادً لخوض غمار "كان 2023"، حيث يسعى منتخب مصر للمنافسة على اللقب الإفريقى الذى خسره فى البطولة الأخيرة أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية.

ويواصل لاعبو منتخب مصر تدريباتهم داخل المعسكر المغلق المقام حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا التى تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، قد اطمأن على سلامة الثنائى محمد الشناوى وأحمد الشناوى حارسى مرمى الفراعنة، بعدما خاضا تدريبات تأهيليلة على مدار اليومين الماضيين تحت قيادة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة.

وشارك الثنائى فى جزء من مران اليوم، تمهيدا للاعتماد على الأجهز من بينهما لحماية عرين الفراعنة فى مباراة تنزانيا الودية، وإن كان الجهاز الفنى يسعى بكل جهده لتجهيز محمد الشناوى باعتباره الحارس الأساسى حتى يكون جاهزا تماما قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، على أن يتم عمل اختبار للشناوى خلال مران اليوم لحسم موقفه من حراسة مرمى الفراعنة فى ودية تنزانيا من عدمه.

ويشهد مران المنتخب الوطنى اليوم الخميس انضمام محمد صلاح نجم الفراعنة، بعد حصوله على قسط من الراحة السلبية عقب خوض آخر مباراة له مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد التى انتهت بفوز الليفر بنتيجة 4-2، حيث يجهز لاعبو الفراعنة لعمل احتفالية خاصة بنجم فريق ليفربول وقائد الفراعنة بعد تخطيه حاجز الـ 150 هدفا.

الدكتور محمد الشناوي اختيارات فيتوريا أبطال منتخب مصر أرض الفراعنة أمم أفريقيا 2023

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