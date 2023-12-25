مدرب حراس الأهلى عن إصابة الشناوى: بسيطة

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، حجم إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال يانكون في تصريحات لقناة “أبوظبي” بعد اللقاء: “لن نستطيع تقييم حالة الشناوي حاليًا إلا بعد الفحوصات، لكن الإصابة ليست خطيرة وبطمأن جماهير الأهلي”.

وأضاف: “لدينا مجموعة متميزة من حراس المرمى، الشناوي كان عليه مجهود عضلي كبير والجميع جاهز في أي وقت”.

"ننتظر فحوصات الشناوي ولكن الإصابة ليست خطيرة.. كل الحراس في الفريق جاهزون"



ميشيل يانكون - مدرب الحراس في النادي الأهلي #الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/d3IwKDyRgU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25، 2023

فى التسعين.. إمام عاشور يقود الأهلى لنهائى السوبر على حساب سيراميكا



تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعدما عبر عقبة سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف النهائي.

ويلعب الأهلي مع فيوتشر الخميس المقبل في نهائي السوبر، بينما يلعب في نفس اليوم سيراميكا مع بيراميدز على المركز الثالث.

الشوط الأول



كان الأهلي المبادر بالخطورة بالدقيقة 8، بتسديدة من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء، لكنها علت مرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 11 سدد إمام عاشور كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد بسام، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من انفراد بالدقيقة 25، بعدما انفرد زالاكا بمرماه، وأنقذت دفاعات سيراميكا مرماها بالدقيقة 31، من عرضية إمام عاشور الخطيرة لزميله كريم فؤاد.

واضطر كولر لإجراء أول تغيير في صفوفه، بنزول مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي للإصابة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 38، انفراد تام من بيرسي تاو لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية أبعدها الحارس محمد بسام عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 42، تمريرة رائعة من بيرسي تاو وضعت طاهر محمد طاهر في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير بالفخذ الأيمن من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة بقليل.

الشوط الثاني



وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الثاني، بعد أن انتهى الأول بالتعادل السلبي.



الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، شهدت أول خطورة لسيراميكا بتسديدة من محمد توني جاءت في عارضة مصطفى شوبير، وبالدقيقة 50، سدد بيرسي تاو كرة من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات سيراميكا وتحولت إلى ركنية، وفي الدقيقة 68، أضاع الأهلي فرصة خطيرة على مرتين بعدما تصدى بسام انفراد لكريم فؤاد ثم سدد طاهر كرة بسام التي ردت للخارج.



وخرج ياسر إبراهيم بالدقيقة 74 من اللقاء للإصابة، وحل مكانه رامي ربيعة في الإصابة الثانية لصفوف الأحمر باللقاء، وبالدقيقة 85، سدد إمام عاشور كرة خطيرة من على مشارف منطقة الجزاء علت مرمى بسام، وبالدقيقة الأخيرة استلم موديست كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة علت مرمى بسام، وبالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قاد إمام عاشور هجمة للأهلي، ومرر كرة داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة وبمدافع سيراميكا أرثر وسكنت مرمى بسام.

وتعرض محمد إبراهيم قائد سيراميكا للطرد المباشر عقب اعتراضه على حكم اللقاء بعد هدف الأهلي بالدقائق الأخيرة.