فى التسعين.. إمام عاشور يقود الأهلى لنهائى السوبر على حساب سيراميكا

تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعدما عبر عقبة سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف النهائي.

ويلعب الأهلي مع فيوتشر الخميس المقبل في نهائي السوبر، بينما يلعب في نفس اليوم سيراميكا مع بيراميدز على المركز الثالث.

الشوط الأول



وكان الأهلي المبادر بالخطورة بالدقيقة 8، بتسديدة من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء لكنها علت مرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 11 سدد إمام عاشور كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد بسام، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من انفراد بالدقيقة 25، بعدما انفرد زالاكا بمرماه، وأنقذت دفاعات سيراميكا مرماها بالدقيقة 31، من عرضية إمام عاشور الخطيرة لزميله كريم فؤاد.

واضطر كولر لإجراء أول تغيير في صفوف، بنزول مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي للإصابة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 38، انفراد تام من بيرسي تاو لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة قوية ابعدها الحارس محمد بسام عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 42، تمريرة رائعة من بيرسي تاو وضعت طاهر محمد طاهر في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير بالفخذ الأيمن من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة بقليل.

الشوط الثاني



وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الثاني، بعد أن انتهى الأول بالتعادل السلبي.



الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، شهدت أول خطورة لسيراميكا بتسديدة من محمد توني جاءت في عارضة مصطفى شوبير، وبالدقيقة 50، سدد بيرسي تاو كرة من خارج منطقة اصطدمت بدفاعات سيراميكا وتحولت إلى ركنية، وفي الدقيقة 68، أضاع الأهلي فرصة خطيرة على مرتين بعدما تصدى بسام انفراد لكريم فؤاد ثم سدد طاهر كرة بسام التي ردت للخارج.



وخرج ياسر إبراهيم بالدقيقة 74 من اللقاء للإصابة، وحل مكانه رامي ربيعة في الإصابة الثانية لصفوف الأحمر باللقاء، وبالدقيقة 85، سدد إمام عاشور كرة خطيرة من على مشارف منطقة الجزاء علت مرمى بسام، وبالدقيقة الأخيرة استلم موديست كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة علت مرمى بسام، وبالدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع قاد إمام عاشور هجمة للأهلي، ومرر كرة داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة وبمدافع سيراميكا أرثر وسكنت مرمى بسام.

وتعرض محمد إبراهيم قائد سيراميكا للطرد المباشر عقب اعتراضه على حكم اللقاء بعد هدف الأهلي بالدقائق الأخيرة.







تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا



جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.