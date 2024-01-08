مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء ومواجهات منتخب مصر والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء 9-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة ميلدزبره ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى مباراة المصري ضد المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

• مواعيد مباريات الغد في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

- مباراة ميلدزبره ضد تشيلسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات الغد في كأس الرابطة المصرية

- مباراة زد اف سي ضد طلائع الجيش: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

• مواعيد مباريات الغد في دوري القسم الثاني المصري أ المحترفين

- مباراة أبو قير للأسمدة ضد دكرنس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة السكة الحديد ضد مكادي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة بروكسي ضد غزل المحلة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة طنطا ضد القناة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

• مواعيد مباريات الغد في الدوري التركي

- مباراة ألانيا سبور ضد أنقرة غوجو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بينديك سبور ضد أنطاليا سبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة قاسم باشا ضد إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة تشايكور ريزا سبور ضد بشكتاش: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي لمنافسة شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي فريق الزمالك بنظيره الوحدة الإماراتي، في يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

- مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق: يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة منتخب مصر ضد غانا: يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر: يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً.