الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا يفعل ليفربول فى غياب محمد صلاح قبل مواجهة أرسنال؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره أرسنال على ملعب "الإمارات"، في قمة نارية بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويقودها الحكم "جون بروكس".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولكن فى حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب "آنفيلد رود"، فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

محمد صلاح يغيب عن ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتشهد مباراة اليوم، غياب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، نظرًا لتواجده مع منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير.

وقد يغيب محمد صلاح عن 8 مباريات مع ليفربول، في حال نجح في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

 

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ماذا يفعل ليفربول في غياب محمد صلاح أمام أرسنال؟

وبهذا الصدد، نستعرض ما يقدمه ليفربول في غياب محمد صلاح أمام أرسنال قبل المواجهة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- غاب محمد صلاح عن ثلاث مباريات مع ليفربول أمام أرسنال، وكان جميعها في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

- المباراة الأولى كانت في أكتوبر 2019، غاب عنها محمد صلاح بقرار فني من مدربه يورجن كلوب، وأقيمت في الدور الرابع من البطولة، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 5-5.

- المباراة الثانية كانت في يناير 2022، غاب محمد صلاح لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021، وانتهت بالتعادل السلبي في ذهاب الدور نصف النهائي.

- أما المباراة الثالثة كانت في يناير 2022، في مباراة الإياب، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، وتأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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