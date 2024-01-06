أرسنال يتفوق على ليفربول في تاريخ المواجهات قبل قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق، غدًا الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول وأرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره أرسنال، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال قبل قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال قبل القمة المرتقبة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد المرتقبة هي الثالثة عشر في تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- والتقى الفريقان في 12 مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، حقق خلالهم ليفربول الفوز في ثلاث مباريات، مقابل 6 انتصارات لفريق أرسنال، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفًا من لاعبي أرسنال.

- آخر مباراة جمعت بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي، كانت على ملعب "الإمارات"، في فبراير 2014، وانتهت بفوز أرسنال بنتيجة 2-1.

- وتوّج فريق ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات، آخرها في موسم 2021-2022.

- بينما توّج فريق أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 14 مرة، آخرها في موسم 2019-2020.

- وسبق أن التقى الفريقان في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، في شهر ديسمبر الماضي، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.