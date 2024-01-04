الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يُعلن رحيل ريجيلون وعودته إلى توتنهام

سيرجيو ريجيلون
سيرجيو ريجيلون

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

مانشستر يونايتد يُعلن رحيل سيرجيو ريجيلون

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أكد خلاله قطع إعارته للاعب الإسباني سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لفريق توتنهام هوتسبير، وعودته إلى ناديه.

وكان سيرجيو ريجيلون قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، وذلك لتعويض غياب كلًا من لوك شو وتيريل مالاتسيا، ثنائي مانشستر يونايتد؛ بسبب الإصابة.

لذلك قررت إدارة مانشستر يونايتد قطع إعارة سيرجيو ريجيلون، في ظل اقتراب عودة لوك شو ومالاتسيا إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

أول تعليق من سيرجيو ريجيلون بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

من جانبه، علّق سيرجيو ريجيلون، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، على قرار رحيله عن مانشستر يونايتد وعودته إلى توتنهام، قائلًا: "لقد كان من الرائع اللعب مع مانشستر يونايتد".

وتابع: "أود تقديم الشكر للنادي والجماهير وزملائي".

واختتم سيرجيو ريجيلون تصريحاته، قائلًا: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي اللعب لهذا النادي الكبير، أتمنى كل التوفيق للشياطين الحمر".

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة 

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ويجان، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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