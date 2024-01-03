الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: جناح كريستال بالاس على رادا مانشستر يونايتد

أوليزي
أوليزي

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف ضم مايكل أوليزي جناح كريستال بالاس خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ ستاندرد سبورت” الإنجليزية، مانشستر يونايتد يريد أن يجعل مايكل أوليزي أولى صفقات راتكليف مع مانشستر يونايتد، الصفقة غير واردة الحصول في يناير ولكن النادي جعله هدفًا للانتقالات الصيفيه.

صاحب الـ 22 عامًا شارك هذا الموسم مع بالاس في 9 لقاءات سجل 5 أهداف وصنع هدف.

ويلعب أوليزي موسمه الثالث مع بالاس حيث شارك في 80 لقاء وسجل 11 هدفًا.

وكان بالاس جدد عقد الدولي الفرنسي الصيف الماضي لمدة أربع سنوات، بعد أن ارتبط اسمه بقوة في الانتقالات الماضية بالانتقال لتشيلسي.

وانضم أوليزي إلى بالاس قادمًا من ريدينج مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، بعدما سجل 7 أهداف، خلال 44 مباراة في دوري الدرجة الثانية، موسم 2020-2021، ليفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري ذلك الموسم.

مانشستر يونايتد مايكل أوليزي أوليزي كريستال بالاس بالاس

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