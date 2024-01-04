محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل فى البريميرليج خلال ديسمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر ديسمبر 2023 المنصرم.

وأقيمت 6 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر المنصرم، وتحديدًا من الجولة الربعة عشرة حتى الجولة العشرين.

المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج خلال شهر ديسمبر.

وجاءت قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

1- ترينت ألكسندر أرنولد – ليفربول.

2- سون هيونج مين – توتنهام هوتسبير.

3- مايكل أوليسي – كريستال بالاس.

4- ماتيوس كونها – وولفرهامبتون.

5- محمد قدوس – وست هام يونايتد.

6- كول بالمر – تشيلسي.

7- دومينيك سولانكي – بورنموث.

8- ماركوس سينسي – بورنموث.

محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج

ويغيب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، عن قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج خلال شهر ديسمبر المنصرم.

يأتي ذلك رغم تألق محمد صلاح خلال المباريات الماضية، وتصدره قائمة هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب الوصافة برصيد 42 نقطة، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.