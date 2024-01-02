الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة العشرين.. صلاح في الصدارة

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة العشرين حمل مفاجآت سعيدة بعد تسجيل لاعب ليفربول محمد صلاح هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق نيوكاسل يونايتد ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متساويًا مع النرويجي ايرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب

اللاعب

 

عدد الأهداف

1محمد صلاح  ليفربول14
1إرلينج هالاند مانشستر سيتي14
2سون هيونج مين  توتنهام12
2دومينيك سولانكيبورنموث12
3جارود بوين وست هام11
4هوانج هى تشانوولفرهامبتون10
5أولي واتكينز أستون فيلا9
5ألكساندر إيساك  نيوكاسل9
6كول بالمر  تشيلسي8
7كالوم ويلسون  نيوكاسل7
7براين مبيمو  برينتفورد7
7نيكولاس جاكسون  تشيلسي7
7كريس وود  نوتنجهام فورست7
7جواو بيدرو برايتون7
8دوجلاس لويز  أستون فيلا6
8ليون بايلي  أستون فيلا6
8بوكايو ساكا  آرسنال6
8إيفان فيرجسون برايتون6
8ماتيوس كونها  وولفرهامبتون6
8عبد الله دوكوري  إيفرتون6
8أنتوني جوردون نيوكاسل6
8أودسون إدوارد  كريستال بالاس6
8محمد قدوس وست هام6
8جوليان ألفاريز مانشستر سيتي6
8ريتشارليسون توتنهام6
8رحيم ستيرلينج تشيلسي5

هدافو الدوري الإنجليزي .. صلاح في الصدارة

ورفع صلاح من رصيده بعد تسجيل هدفين في مباراته أمام نيوكاسل في الجولة العشرين، ليكون رصيد 14 هدفًا مما جعله يتقاسم الصدارة مع هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يحتل سون هيونج مين لاعب توتنهام المركز الثالث برصيد 12 هدفًا، يليه دومينيك سولانكي لاعب بورنموث بنفس رصيد الأهداف في المقابل، يُظهر جارود بوين وهوانج هي تشان وآخرون أداءً مميزًا.

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وشهدت مباريات الجولة الـ 20 مفاجآت حيث سقط أرسنال في شباك الهزيمة في مواجهته أمام فولهام والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-2، بينما فاز توتنهام على بورنموث 3-1، وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد بنيجة 4-2.

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