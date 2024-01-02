ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة العشرين.. صلاح في الصدارة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة العشرين حمل مفاجآت سعيدة بعد تسجيل لاعب ليفربول محمد صلاح هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق نيوكاسل يونايتد ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متساويًا مع النرويجي ايرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 محمد صلاح ليفربول 14 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 14 2 سون هيونج مين توتنهام 12 2 دومينيك سولانكي بورنموث 12 3 جارود بوين وست هام 11 4 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 10 5 أولي واتكينز أستون فيلا 9 5 ألكساندر إيساك نيوكاسل 9 6 كول بالمر تشيلسي 8 7 كالوم ويلسون نيوكاسل 7 7 براين مبيمو برينتفورد 7 7 نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 7 كريس وود نوتنجهام فورست 7 7 جواو بيدرو برايتون 7 8 دوجلاس لويز أستون فيلا 6 8 ليون بايلي أستون فيلا 6 8 بوكايو ساكا آرسنال 6 8 إيفان فيرجسون برايتون 6 8 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 6 8 عبد الله دوكوري إيفرتون 6 8 أنتوني جوردون نيوكاسل 6 8 أودسون إدوارد كريستال بالاس 6 8 محمد قدوس وست هام 6 8 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 6 8 ريتشارليسون توتنهام 6 8 رحيم ستيرلينج تشيلسي 5

هدافو الدوري الإنجليزي .. صلاح في الصدارة

ورفع صلاح من رصيده بعد تسجيل هدفين في مباراته أمام نيوكاسل في الجولة العشرين، ليكون رصيد 14 هدفًا مما جعله يتقاسم الصدارة مع هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يحتل سون هيونج مين لاعب توتنهام المركز الثالث برصيد 12 هدفًا، يليه دومينيك سولانكي لاعب بورنموث بنفس رصيد الأهداف في المقابل، يُظهر جارود بوين وهوانج هي تشان وآخرون أداءً مميزًا.

اقرأ أيضا: صلاح يطارد هالاند.. جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد مباريات السبت

وشهدت مباريات الجولة الـ 20 مفاجآت حيث سقط أرسنال في شباك الهزيمة في مواجهته أمام فولهام والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-2، بينما فاز توتنهام على بورنموث 3-1، وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد بنيجة 4-2.