الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يغير خطط انتقالاته بسبب انفتاح "صلاح" على تمديد عقده

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن تغيير نادي ليفربول خططه التسويقية بسبب موقف محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الفريق، من تمديد عقده مع النادي.

ووقع محمد صلاح على عقده الحالي مع ليفربول والذي يمتد حتى 30 يونيو 2025، في صيف 2022.

وذكر موقع أنفيلد ووتش المختص بتغطية أخبار نادي ليفربول أن محمد صلاح، نجم الريدز، منفتح في الوقت الحالي على توقيع عقد جديد مع ليفربول، مشيرًا إلى أن انفتاحه على العقد الجديد غيّر من خطة ليفربول للانتقالات.

صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطني

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، غدًا الخميس.

وأفاد الموقع أن إدارة نادي ليفربول قررت إيقاف البحث عن بديل لصلاح في الانتقالات المقبلة خاصة بعدما علمت بانفتاح صلاح على تمديد العقد.

وشارك محمد صلاح في 27 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الجاري وسجل 18 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق بمختلف البطولات.

وأكد أنه في حالة التزام صلاح بمستقبله مع ليفربول واستمراره مع النادي بتمديد عقده سيعد ذلك انتصارًا كبيرًا للنادي، وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بالموسم الجاري برصيد 14 هدفًا متساويًا مع النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وحقق العديد من الإنجازات مع النادي الانجليزي إذ بات أحد أهم لاعبي النادي عبر تاريخه بعدما اقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي وكذلك بات عاشر هدافي بطولة الدروي الانجليزي التاريخيين متفوقًا على مايكل أوين، لاعب الريدز السابق.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الثاني.

ليفربول محمد صلاح المنتخب الوطني الدورى الانجليزى أمم أفريقيا 2023

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