بسبب أمم إفريقيا.. محمد صلاح يغيب عن 8 مباريات مع ليفربول

ينضم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول لمعسكر منتخبنا غدًا الخميس، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقود محمد صلاح قائمة منتخبنا لبطولة لأمم إفريقيا والتي تنطلق منافساتها يوم 13 يناير الجاري، وتستمر حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

ويفتقد فريق ليفربول خدمات محمد صلاح في فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي سيخوض خلالها الفريق عددًا من المباريات المهمة.

ويتصدر ليفربول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي حتى الآن برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الثاني.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة الـ20 للدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدفين، وسجل هدفين وصنع آخرًا لزملائه.

صلاح سيغيب عن عدد من المباريات رفقة ليفربول

وسيغيب صلاح عن عدد من المباريات رفقة ليفربول في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأسي الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، وهي كالآتي:

البداية مع مباراة أرسنال يوم الأحد المقبل ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي، ثم سيواجه فريق فولهام يوم 10 يناير في بطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

ثم يلتقي ليفربول فريق بورنموث خارج ملعبه في بطولة الدوري الانجليزي يوم 21 يناير، ثم يواجه فريق فولهام في مباراة العودة بكأس رابطة الأندية يوم 24 من الشهر نفسه.

وفي حالة فوزه على أرسنال سيتحدد موعد لمباراة ليفربول بالدور التالي من بطولة كأس الاتحاد.

وفي حالة تأهل المنتخب الوطني لدور الـ16 من البطولة سيغيب صلاح عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي يوم 31 يناير.

كما سيغيب صلاح عن مباراة أرسنال بالبريميرليج يوم 4 فبراير في حالة التأهل لدور الثمانية، كما سيغيب صلاح عن مباراة بيرنلي يوم 10 فبراير في حالة تأهل الفراعنة للدور نصف النهائي بالبطولة.

ومن المقرر أن تلعب المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يوم 11 فبراير المقبل.