مصدر بجهاز المنتخب يكشف لـ"الدستور" تفاصيل إصابة كوكا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلى والمنتخب.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن كوكا عانى من ألم فى قدمه بعد انتهاء مران المنتخب أمس، وخضع اللاعب لأشعة صباح اليوم تحت رعاية الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، وأثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اجتماعًا حاليًا فى فندق إقامة المنتخب في العاصمة الإدارية فى حضور جميع أفراد الجهاز المعاون، لاختيار بديل أحمد نبيل كوكا.

وكان معسكر المنتخب قد انطلق، أمس، فى العاصمة الإدارية في حضور 26 لاعبًا باستثناء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب، الذى من المقرر أن يصل غدًا، واختار روي فيتوريا 27 لاعبًا استعدادًا لبطولة إفريقيا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى.

الدفاع: أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى.

الوسط: حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحى- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.