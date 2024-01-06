مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أراندينا ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ومباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي ضد بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة.

- مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

- مباراة فروسينوني ضد مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ليتشي ضد كالياري: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ساسولو ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- مباراة لوجو ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD1

- مباراة إسبانيول ضد خيتافي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة إلتشي ضد جيرونا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة هويسكا ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة أراندينا ضد ريال مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ميلوول ضد ليستر سيتي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

- مباراة جيلينجهام ضد شيفلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة هال سيتي ضد برمنجهام سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة ستوك سيتي ضد برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة ميدلسبره ضد أستون فيلا: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- مباراة تشيلسي ضد بريستون: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة bein sports premium 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

- مباراة ليل ضد جولدن لايون: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة أميان ضد مونبيليه: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة نيس ضد أوكسير: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

- مباراة أروكا ضد بنفيكا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة سبورتنج براجا ضد فيتوريا جيماريش: في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة إسطنبول باشاك شهير ضد أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة أنقرة جوجو ضد طرابزن سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة البحرين ضد أستراليا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة الإمارات ضد عمان: في الساعة الخامسة والربع مساءً.

- مباراة كوت ديفوار ضد سيراليون: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة مالي ضد غينيا بيساو: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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