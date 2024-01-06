السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 والقنوات الناقلة لها

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة أفضل دوريات عالمية ومحلية مقامة حاليًا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم حول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 في مختلف دول العالم، حيث تقام عدد من المواجهات الكروية المثيرة بالدوريات الكبرى وبطولات الكأس ضمن الموسم الرياضي الجاري 2023/2024 وجاءت كما يلي:

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي لوجو ضد نادي أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب أنخيل كارو.

موعد مباراة نادي إسبانيول ضد نادي خيتافي في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب كورنيلا برات.

موعد مباراة نادي إلتشي ضد نادي جيرونا في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

موعد مباراة نادي ويكسا ضد نادي رايو فاليكانو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ألكوراز.

موعد مباراة نادي ألافيس ضد نادي ريال بيتيس في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب مينديزروزا.

موعد مباراة نادي مدريد ضد نادي أراندينا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب إل مونتيلسيو.

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الشوط الأول: طنطا يتقدم على أسوان بهدفين والتعادل قائم في 4 مباريات

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى بطولة السوبر الفرنسى

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي إنتر ميلان ضد نادي هيلاس فيرونا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على ملعب جوزيبي مياتزا.

موعد مباراة نادي فروزينوني ضد نادي مونزا في تمام الساعة الرابعة مساءً على ملعب بينيو ستيرب.

موعد مباراة نادي ليتشي ضد نادي كالياري في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب فيا ديل ماري.

موعد مباراة نادي ساسولو ضد نادي فيورنتينا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب سيتا ديل تريكولور.

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي كوفنتري سيتي ضد نادي أوكسفورد يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب ساحة جمعية بناء كوفنتري.

موعد مباراة نادي ميلوال ضد نادي ليستر سيتي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب العرين.

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جدول مباريات المنتخب المصرى والقنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة


القنوات الناقلة مباريات اليوم

تعرض المباريات السابقة عبر العديد من القنوات الفضائية المخصصة في مجال الرياضة مثل قناة Ssc sports السعودية، ويمكن ضبط إشارة بثها عبر الإحداثيات التالية:

تردد قناة Ssc

القمر الصناعي:- عرب سات.
التردد:- 12380.
معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.
معدل الترميز:- 27500.
الاستقطاب:- رأسي.


تردد قناة Ssc

القمر الصناعي:- بدر سات.
التردد:- 12418.
معامل تصحيح الخطأ:- 4/3.
معدل الترميز:- 27500.
الاستقطاب:- أفقي.

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