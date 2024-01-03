جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى بطولة السوبر الفرنسى

يتساءل الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024، وذلك بسبب احتدام المنافسة في عدة دوريات أوروبية أبرزها الدوري الإسباني وكذلك بطولة السوبر الفرنسي التي تحسم اليوم بين تولوز وباريس سان جيرمان، وفي هذا الإطار يقدم الدستور أبرز المباريات التي ستلعب اليوم بين أقوى الفرق الأوروبية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2023

نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2023 والقنوات الناقلة لها، حيث يوجد العديد من المباريات ينتظرها الجمهور مثل منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، وهناك مباراة بين فريق ريال مدريد متصدر المسابقة ونظيره جيرونا الذى يتساوى معه فى الرصيد بـ 45 نقطة، وهناك منافسة محتدمة لحسم المتصدر وتحديد بطل الشتاء، وكما هو متوقع فقد حظى بمنافسة وإثارة كبيرة، لحمل لقلب اللا ليجا الذي يعتبر من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في اللا ليجا اليوم الأربعاء

تعلب مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 تذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في المنطقة العربية.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على قناة beIN Sports HD 1 ويعلق على أحداثها المعلق محمد بركات.

موعد موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في السوبر الفرنسي

من المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في السوبر الفرنسي 2023 مساء اليوم الأربعاء 3 يناير على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في السوبر الفرنسي

قنوات بي إن سبورتس حاصلة على الحقوق الحصرية لبطولة السوبر الفرنسي في المنطقة العربية وستنقل عبر قناة beIN Sports 1 وbeIN SPORTS 2 EN

معلق مباراة باريس سان جيرمان وتولوز

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن المعلق حسن العيدروس سيكون المرافق لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز.



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