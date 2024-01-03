الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى بطولة السوبر الفرنسى

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يتساءل الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024، وذلك بسبب احتدام المنافسة في عدة دوريات أوروبية أبرزها الدوري الإسباني وكذلك بطولة السوبر الفرنسي التي تحسم اليوم بين تولوز وباريس سان جيرمان، وفي هذا الإطار يقدم الدستور أبرز المباريات التي ستلعب اليوم بين أقوى الفرق الأوروبية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2023  

نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2023 والقنوات الناقلة لها، حيث يوجد العديد من المباريات ينتظرها الجمهور مثل منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، وهناك مباراة بين  فريق ريال مدريد متصدر المسابقة ونظيره جيرونا الذى يتساوى معه فى الرصيد بـ 45 نقطة، وهناك منافسة محتدمة لحسم المتصدر وتحديد بطل الشتاء، وكما هو متوقع فقد حظى بمنافسة وإثارة كبيرة،  لحمل لقلب اللا ليجا الذي يعتبر من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في اللا ليجا اليوم الأربعاء

تعلب مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم 

ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 

مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 تذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في المنطقة العربية.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على قناة beIN Sports HD 1 ويعلق على أحداثها المعلق محمد بركات.

موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. وجدول مباريات الجولة الأولى

مواعيد مباريات المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بكأس رابطة الأندية المحترفة

موعد موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في السوبر الفرنسي

من المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في السوبر الفرنسي 2023 مساء اليوم الأربعاء 3 يناير على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

txt

مواعيد مباريات المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة

txt

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بكأس رابطة الأندية المحترفة

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في السوبر الفرنسي

قنوات بي إن سبورتس حاصلة على الحقوق الحصرية لبطولة السوبر الفرنسي في المنطقة العربية وستنقل عبر قناة beIN Sports 1 وbeIN SPORTS 2 EN

معلق مباراة باريس سان جيرمان وتولوز 

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن المعلق حسن العيدروس سيكون المرافق لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز.

 


إقرأ أيضًا: موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. وجدول مباريات الجولة الأولى

مباريات جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2023 القنوات الناقلة ريال مدريد

مواد متعلقة

موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. وجدول مباريات الجولة الأولى

الأكثر قراءة

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلًا من اليمن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 7 شهداء و13 مصابًا

عاجل.. الاحتلال يقتحم طولكرم ويحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-1-2024 من السنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟