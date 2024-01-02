الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة

كأس الرابطة
كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن مواعيد مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024) بالكامل.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، انطلاق مرحلة المجموعات بكأس الرابطة، اعتبارا من يوم 8 يناير الجاري 2024، بإقامة مباريات بلدية المحلة وسموحة عن المجموعة الأولى، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد غزل المحلة.

كما تقرر إقامة مباراتي الداخلية والإسماعيلي عن المجموعة الثالثة، على ستاد السلام في تمام الثالثة عصر يوم 8 يناير الجاري.

بينما تقام مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، عن المجموعة الأولى، في تمام الخامسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير الجاري، تقام مباراة زد مع طلائع الجيش، عن المجموعة الثانية على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثالثة عصرا.

وفي تمام الخامسة مساء اليوم ذاته، تقام مباراة المصري مع المقاولون العرب، عن المجموعة الرابعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي يوم 10 يناير الحالي، يواجه الجونة نظيره البنك الأهلي، في تمام الثالثة عصرا، عن المجموعة الرابعة، وفي الخامسة مساء اليوم ذاته، يلتقي بيراميدز مع فاركو، على ستاد الدفاع الجوي، عن المجموعة الثانية.

وفي نفس التوقيت يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي، على ستاد الجبل الأخضر، عن المجموعة الثالثة.

بينما تنطلق مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، يوم 15 يناير الحالي وتنتهي يوم 17 من الشهر ذاته.

أما الجولة الثالثة والأخيرة، ستقام يوم 24 يناير الجاري على أن يكون مسك الختام يوم 26 من الشهر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقي مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، قد توجه بأول لقبي من بطولة كأس الرابطة المحترفة، وذلك على حساب كلا من غزل المحلة والمصري البورسعيدي على الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس الرابطة
مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الرابطة
مواعيد مباريات الجولة الثالثة بمجموعات كأس الرابطة
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