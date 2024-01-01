عامر حسين: مباريات كأس الرابطة ستقام بتقنية الفار

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، في تصريحات لـ"الدستور" عن أن مباريات كأس الرابطة ستقام بتقنية الفار، وتم إبلاغ لجنة الحكام بذلك.

وأكد عامر حسين، خلال مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، أن فرق الدوري سيتم تقسيمها على 4 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي أول المجموعة مع وصيف المجموعة الثالثة، على أن يلتقي وصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثالثة، وأول المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الرابعة، بينما سيواجه أول المجموعة الرابعة، وصيف المجموعة الثانية.

مجموعات متوازنة في قرعة كأس رابطة الأندية

وجاءت قرعة كأس الرابطة على النحو التالي:

المجموعة الأولي: فيوتشر- الاتحاد السكندري- سموحة- بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز- فاركو- طلائع الجيش- زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا- إنبي- الإسماعيلي- الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري- المقاولون العرب- البنك الأهلي- الجونة.

وأعلن عامر حسين، عن أن صاحب المركز الأول سيحصل على مليون و500 ألف جنيه، فيما سيحصل المركز الثاني على مليون جنيه، فيما تم إلغاء جوائز أصحاب المركزين الثالث والرابع.

وواصل عامر حسين أن المباريات بكأس الرابطة ستقام بعيدًا عن لقاءات مصر في أمم إفريقيا حتى يتيح الفرصة للجماهير المصرية مشاهدة مباريات المنتخب.

وأضاف عامر حسين أنه تم الاستقرار على انطلاق البطولة يوم 8 يناير المقبل.

وتلعب المباريات أيام 8 و9 و10 ثم 15 و16، وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 من شهر يناير.

ولم يتم الاستقرار على موعد المباراة النهائية في انتظار تنسيق لجنة المسابقات مع الشركة الراعية.

وشهدت الأيام الماضية تواصلًا بين رابطة الأندية مع الجهات الأمنية لمعرفة عدد الجماهير المسموح لها بالحضور في كأس رابطة الأندية لإبلاغ الأندية المشاركة في البطولة.